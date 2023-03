Rahkman si risveglia, Cheatham deraglia nel finale e la palma del migliore va a Totè

Rahkman 6,5 A luci accese nel secondo quarto dove ha fatto l’inferno; quindi a luci spente nell’ultimo quarto. Quello più pesante. Comunque lontano dal paracarro della partita di Brindisi. Tutto il meglio di quello che sa fare lo ha fatto vedere nei primi 20’ di gioco dove ha messo a segno 21 punti ed arrivando alla fine a 23. Ha chiuso questo match (35’ in campo) con 4 su 9 da sotto, 3 su 6 da fuori, 6 su 8 nei liberi, con 6 buoni rimbalzi.

Visconti 5,5 Parte bene e poi si perde all’interno di una gara brutta, fotocopia di un match di allenamento dell’Nba tutto attacco e senza difesa. Chiude con 1 su 2 da sotto ed 1 su 4 da fuori.

Moretti 6 Il 6 arriva dalla media di un 5 per quando gioca in posizione di play (due palle perse, una in palleggio anche se s’è rifatto con un bellissimo assist per Totè) e quello che combina quando diventa un finalizzatore (7). Sbaglia poco o nulla. Moretti chiude con 2 su 3 da sotto e con 3 su 6 da fuori, ha anche 5 assist.

Cheatham 5 Gli ultimi cinque minuti di gioco, dopo una partita dove ha fatto il suo, gridano vendetta al dio del basket. Zero totale su tutto il fronte, partendo soprattutto dal tiro pesante che dovrebbe essere la sua specialità. Chiude con 0 su 4 da sotto e 3 su 7 da fuori.

Delfino 6 Di sostegno. Parte con un tiro pesante che non prende nel ferro. Poi nel finale diventa un po’ più reattivo. Ma non può fare il lavoro di Charalampopoulos in difesa. Nè lui e nemmeno gli altri, comunque: chiude con 3 su 5 e 0 su 3 da fuori.

Kravic 6 Tenendo conto che era dentro ad una gara di Formula 1, non male perché chiude con 5 su 8 da sotto con 7 rimbalzi ed un buon 5 su 6 nei liberi.

Tambone 5 S’è fermato ad Eboli. E il treno del ritorno non è passato. In difesa poche croci da buttargli addosso perché nessuno aveva le manette per le guardie varesine. Chiude con 1 su 3 da fuori.

Gudmundsson 5 Non ha tenuto Ross perché in difesa non ha pesato. Per quello che riguarda l’attacco nessun novità dal fronte occidentale perché ha chiuso con 0 su 2 nel tiro pesante. Non pervenuto.

Totè 7 Sicuramente il migliore in campo. Un evento per uno che ha spesso meritato la maglia nera. Reattivo, dinamico nei rimorchi ed anche preciso al tiro dove chiude con 8 su 12. Ha portato a casa anche 7 rimbalzi.

m.g.