Rammarico Urbania, Paradisi: "Con Gabicce potevamo chiuderla"

Va come un treno la capolista K Sport Montecchio. Sette i punti di vantaggio sul duo Portuali Ancona, Mondolfo Marotta. Completano la griglia playoff l’Urbania (a meno 9 dalla vetta) e il Gabicce Gradara (a meno 10) ma pronte a inserirsi nella griglia per gli spareggi promozione almeno altre 6 compagini. Fanalino di coda il San Costanzo che domenica ha riposato. Lotta aperta per un posto al sole lontano dai playout.

I numeri. ll Gabicce Gradara è all’ottavo risultato utile consecutivo (cinque vittorie e tre pareggi e solo 4 gol subiti). Il K Sport Montecchio con 35 gol realizzati ha l’attacco più prolifico del campionato, segue con 29 reti l’Urbania. Quarto gol in tre partite per Denny Carsetti, neo attaccante del Villa San Martino.

I commenti. "La partita di sabato sul campo del Sant’Orso è stata molto equilibrata e difficile – sottolinea l’allenatore della K Sport Montecchio Simone Lilli – abbiamo incontrato un avversario ben organizzato e che ha lottato su ogni pallone affrontando la gara con determinazione e coraggio, nonostante l’assenza di giocatori importanti. Noi abbiamo risposto colpo su colpo consapevoli che gli episodi potevano fare la differenza, come poi è stato. Proprio per questo è stata una vittoria importante, che ci permette di continuare il nostro cammino con entusiasmo e determinazione".

Diverso il discorso per un’altra pesarese. "Un risultato che lascia un po’ di amaro, per non aver sfruttato al meglio l’opportunità – dice il diesse dell’Atletico Mondolfo Marotta Paolo Pretelli – il Marzocca ha giocato la gara in formazione molto rimaneggiata e sono rimasti in inferiorità per metà della ripresa. Nonostante la pressione non siamo riusciti a sbloccare l’incontro, peccato perché nel secondo tempo si è giocato pochissimo, perché sempre spezzettato. Penso che le evidenti e ntevoli perdite di tempo hanno condizionato il risultato finale".

Marco Teodori trainer della Fermignanese, così commenta il successo nel derby con il Valfoglia: "Buona prestazione in un campo sicuramente difficile. Penso che la mia squadra abbia meritato di vincere. I ragazzi hanno giocato on umiltà e determinazione portando a casa il risultato per il quale hanno lavorato e che hanno voluto". Pari e patta tra Urbania e Gabicce Gradara. "Sabato abbiamo fatto una discreta partita contro una buona squadra come è il Gabicce Gradara – dice il centrocampista durantino Luca Paradisi (nella foto) – contando che eravamo in condizioni critiche per i molti acciaccati. È stata una partita equilibrata che con le occasioni avute potevamo anche vincere".

La squadra della settimana. 1)Giovagnoli (O.Marzocca), 2) Travaglini (Mondolfo Marotta), 3)Mosca (Vigor Castelfidardo), 4) De Angelis (Sant’Orso), 5) Paoli (K Sport Montecchio), 6)Grandicelli (Gabicce Gradara), 7)Cusimano (Fermignanese), 8)Luca Paradisi (Urbania), 9)Cicci (Cagliese), 10)Carboni (Valfoglia), 11)Carsetti (Villa San Martino). All. Simone Lilli (K Sport Montecchio). Arbitro: Spadoni di Pesaro (Vigor Castelfidardo-Moie Vallesina). Amedeo Pisciolini