Ranocchi Angels alla pesarese per tornare a volare alto

Ranocchi Angels più pesaresi per affrontare la 17ª stagione che si apre oggi alle 14,30 al campo di via Respighi contro un’avversaria storica, i Doves Bologna. "Il gruppo resiste davanti a tante difficoltà – dice il presidente Frank Fabbri – io e Alessandro Angeloni, che sarà il coach, siamo qui sin dall’inizio: non siamo dei professionisti ma trattiamo questa realtà come se fosse tale e speriamo che sia una stagione importante. Il nostro principale sponsor è la famiglia Ranocchi che ci sta vicino da sempre". L’obiettivo? "Divertirci e far crescere questo gruppo coeso, formato da ragazzi fra i 20 e i 48 anni, quasi tutti del territorio, staff compreso. Se tutto va bene vorremo giocarci la finale promozione".

Il capo allenatore è Alessandro Angeloni: "La squadra è composta da tanti ottimi giocatori e qualche nuovo innesto – spiega il tecnico pesarese -, il nostro scopo è quello di portare avanti questo movimento e coltivare le new entry. Tutti avranno spazio per giocare e i playoff sono alla nostra portata. Poi una volta arrivati lì, può succedere di tutto. Abbiamo fiducia, vedo grande partecipazione ed entusiasmo. Quest’anno giocatori e allenatori sono tutti italiani, anche giovani, che hanno un forte legame con lo spogliatoio e questo ci permette di avere un gruppo unito e compatto". Da giocatore ad allenatore: "Preferivo giocare – sorride Angeloni -, ma ormai sono fuori quota, adesso la forza me la danno i ragazzi che si affidano a noi, ci danno grandi soddisfazioni che ripagano di tutti i sacrifici".

Filippo Piermaria, all’ultima stagione, perché arrivato alla soglia dei 48 anni stabilita dalla federazione, racconta il suo stato d’animo: "Qualche anno fa avevo deciso di smettere per problemi fisici, poi il presidente Fabbri mi ha richiamato per dare una mano con la mia esperienza e ho accettato volentieri. L’amore per questo sport è difficile da spiegare, sono 30 anni che calco il campo da football e voglio godermi la mia ultima stagione". Nello staff tecnico anche Andrea Angeloni che allenerà l’attacco. Alla presentazione organizzata al Café de Paris c’era anche Mila Della Dora, assessore allo sport: "Questa società pur essendo dilettantistica si è sempre comportata con professionalità, non facendo mai il passo più lungo della gamba. Per l’amministrazione comunale è un orgoglio".

Beatrice Terenzi