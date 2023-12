Rari master strepitosa con Luca Di Iacovo

La nuova stagione è iniziata: il 19° Trofeo Città di Riccione, disputato per il Circuito Supermaster Fin, ha dimostrato il valore della squadra master pesarese dei Rarimaster. Luca Di Iacovo (foto) ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 stile libero con l’ottimo tempo di 18’21’25’. Tutti gli atleti hanno offerto delle brillanti prestazioni al punto che la squadra è salita sul podio classificandosi al terzo posto dopo Bastia Umbra e Riccione. Una vera e propria pioggia di medaglie: 24 ori, 11 argenti e 9 bronzi. Questi i nomi degli atleti protagonisti: Primi classificati – medaglia d’oro M30: Angelica Galli (100 rana), Flavio Caliendi (200 e 800 stile); M40. Eleonora Ferri (800 stile), Valeria Acetoso (50 rana); M45 Giada Pucci (200 rana e 800 stile); M50: Sara Nicolini (200 stile); M55: Laura Giustini (400 misti, 800 e 1500 stile), Tiziana Cascio (200 e 400 stile), Edoardo Mensitieri (50 stile), Luca Di Iacovo (1500 stile); M60: Bianca Giustini (50 rana); Marina Patrignani (100 e 400 stile), Daniele Galli (50 rana); M70: Aldo Vanni (50 farfalla; M85: Maria Grazia Gili (50 stile e dorso),Marcello Rossini (50 stile e dorso) Secondi classificati: medaglia d’argento: M20: Giulia Lico (50 e 100 stile); M35: Daniela Geraci (100 stile); M55: Patrizia Fattorini (100 stile); M65: Sonia Marini (100 stile); Terzi classificati: medaglia di bronzo M30: Chiara Mancini (50 stile e 100 rana); M35: Francesca Valazzi (50 farfalla), Andrea Ragazzoni (50 stile e 50 farafalla); M45: Silvia Rossi (100 stile e 50 rana).

Pochi giorni prima si erano svolti per la prima volta i campionati europei di nuoto master in vasca corta e di nuoto in acque libera a Funchal, sull’isola di Madeira in Portogallo. Da sottolineare l’ennesima incredibile prestazione di Luca Di Iacovo che ha stabilito il miglior crono italiano maschile della 3 km in acque libera nella categoria Master55: ha vinto in 39’22 seguito dall’altro italiano Vittorio Ferrari della Roma Nuoto Master con 42’41 e dal portoghese Jorge Faria con 43’29. Gli atleti ringraziano "l’allenatrice Luisa Patrignani che cercherà di portarci ad ottenere nuovi successi sin dai prossimi eventi: a gennaio a Ravenna e a febbraio in occasione dei campionati regionali che si terranno a Fabriano".

Luigi Diotalevi