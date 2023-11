Real Metauro cala il tris con gli Orange

real metauro

REAL METAURO: Ciacci, Copa, Berardi, Grossi (45’st Thiam), Nodari, Ceramicoli M. (28’pt Aguzzi), Loberti, Giuliani E., Biondi (25’st Fraternali), Bracci, Boiani (43’ st Giuliani M.). All. Cipolla

SANTA VENERANDA: Bulzinetti, Vitali, Costantini, Vaierani, Piccinetti, Barbarossa (1’st Carnaroli), Aloisi, Ballerini (16’pt Bellino), Ordonselli., Bernacchia, Gorgolini (15’st Pentucci). All. Bellagamba

Arbitro: Basili di Pesaro

Reti: 33’pt Biondi, 40’st Giuliani E., 44’st Loberti

Successo netto del Real sul Santa Veneranda, anche se il punteggio si dilata nei minuti finali. Alla mezz’ora rispondono gli ospiti con un diagonale di Bernacchia sul quale Gorgolini arriva in ritardo. Al 33’ cross dalla destra di Bracci e incornata di Biondi e palla in rete per il vantaggio metaurense. Nella ripresa Il Real attacca quasi incessantemente ma con poca precisione e determinazione nelle conclusioni a rete: infatti sono innumerevoli i vari tentativi in particolare di Boiani, Loberti e Bracci ma la difesa ospite ribatte sempre colpo su colpo. Ci vuole un mezzo infortunio di Bulzinetti al 40’ per chiudere il match quando interviene male sul tiro di Enrico Giuliani lasciandosi sfuggire la palla che termina in rete. Il terzo gol al 44’ con un bel tiro di esterno destro di Loberti.