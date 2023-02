Real Metauro rialza la testa e vede la vetta, buon Pesaro calcio ma a mani vuote

REAL METAURO

1

PESARO CALCIO

0

REAL METAURO: Ottavi, Copa, Antinori (8’st Giuliani M.), Giuliani E., Berardi, Gentili, Boiani, Pagnoni, Giacomelli (32’st Torregiani Battazzi), Saurro (21’st Grossi), Mainardi. All. Bruscolini.

PESARO CALCIO: Spina, Cecchini T. (45’st Olari)., Procaccini, Gualandi (13’st Baffioni), Boccioletti, Uguccioni (5’st Palazzi), Scatassa (35’st Amira), Montagna, Dionisi, Casoli, Valentini (20’st Barbieri). All. Pentucci.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Rete: 10’ pt Antinori.

Ritorna alla vittoria dopo sei turni il Real Metauro e lo fa superando in casa, sul campo di Lucrezia, un buon Pesaro Calcio. La gara era il recupero della seconda giornata di ritorno. La formazione allenata da Bruscolini è partita subito all’attacco con azioni ampie e ordinate a tutto campo e proprio da una di queste e arrivato il gol del vantaggio al 10’: imposta Giuliani Enrico sulla destra per Boiani il quale innesca Saurro che crossa al centro area dove arriva dalle retrovie Antinori che di testa batte Spina. Azione da manuale che strappa applausi in tribuna. Il Pesaro Calcio di Pentucci accusa il colpo e per quasi tutto il primo tempo subisce il bel gioco del Real alla ricerca del raddoppio. Nella ripresa gara più equilibrata con gli ospiti che in diverse occasioni si rendono minacciosi dalle parti di Ottavi mentre i padroni di casa in contropiede sprecano e alla fine temono anche di subire gol nel finale come accaduto nella gara con il Piobbico. Real Metauro a soli due punti dalla vetta, il Pesaro Calcio ha disputato una buona gara ma subisce la seconda sconfitta consecutiva e la classifica comincia a preoccupare.

Gabriele Rondina