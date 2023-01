Real Metauro torna solo in vetta, ma che rabbia

REAL METAURO

0

OSTERIA NUOVA

0

REAL METAURO: Ottavi, Copa, Antinori, Giuliani (25’st Grossi), Omiccioli, Attorresi, Boiani, Pagnoni (36’st Ceramicoli M.), Giacomelli (7’st Gambelli), Saurro (32’st Torregiani Battazzi), Mainardi. All Manuelli.

OSTERIA NUOVA: Azzolini, Berti, Zaccarelli, Nobili, Bonci, Baldini, Nesi A. (25’st Sensoli), Nesi L., Cocchi, Saltarelli, Baffioni. All. Radi.

Arbitro: Houssine El Mouhsini di Pesaro.

Reti inviolate nel recupero della gara di Prima Categoria tra Real Metauro e Osteria Nuova. Un pari che, anche se riporta la formazione di Manuelli da sola in testa alla classifica, va molto stretto a Pagnoni e compagni i quali con una condotta di gara sempre all’attacco, avrebbero meritato di più. Primo tempo un po’ complicato, soprattutto per il direttore di gara che con le sue decisioni ha sicuramente influito sul proseguimento del match: al 7’ Mainardi solo davanti al portiere viene strattonato da dietro da Zaccarelli ma l’arbitro non concede la massima punizione tra le vibranti proteste, al 20’ con un diagonale rasoterra Mainardi colpisce la base del palo interno e sulla respinta ancora Zaccarelli colpisce la palla con un braccio, anche qui occhi chiusi della giacchetta nera così come, ma stavolta non poteva vedere perché girato, quando lo stesso Mainardi è colpito al volto dall’avversario dopo le proteste. Nella ripresa al 5’ ottima parata di Azzolini che respinge prima un tiro di Mainardi e sulla ribattuta si ripete su quello di Boiani. L’Osteria Nuova si rende pericolosa in avanti quando Cocchi colpisce l’incrocio dei pali da ottima posizione e con un tiro alto Saltarelli.