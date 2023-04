"Recuperiamo le forze: oggi la Vigilar può farcela"

Oggi alle 20,30 a Ortona si gioca garadue della finale playoff per salire in A2 e la Vigilar, pur essendo sotto di 1-0, ha tutte le carte per pareggiare i conti e portare gli abruzzesi alla bella che si giocherebbe di nuovo a Fano martedì 25 aprile. "Questo è un gran gruppo e ha dimostrato per l’ennesima volta di meritare questo palcoscenico delle finali – così coach Maurizio Castellano – perché poi alla fine siamo lì, ce la stiamo giocando malgrado abbiamo purtroppo molti giocatori acciaccati e assenti. In garauno ci è mancato poco, eravamo contati e l’infortunio di Gozzo per noi è una grande perdita, anche se questo è un gruppo molto bello". La dimostrazione domenica scorsa quando Partenio ha giocato in un ruolo non suo pur di dare una mano alla squadra in emergenza: "Ha giocato in posto quattro che non è il suo, devo davvero fare un plauso a questi ragazzi. La serie non è finita. A Ortona ce la giocheremo, anche perché i numeri hanno detto che finora abbiamo fatto meglio noi, siamo solo stati meno cinici di loro nei momenti più importanti. Ora cerchiamo di recuperare i giocatori che in garauno non siamo riusciti a mettere in campo". Castellano ha anche un pensiero per il pubblico: "In garauno è stato fantastico e i ragazzi danno tutto anche per questo. Sono queste le partite che vale la pena giocare". Della stessa idea il presidente Emidio Cennerilli: "Abbiamo un capitano vero, Raffa, che lascia sempre tutto in campo e un gruppo unico"

b.t.