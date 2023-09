Regata del Patrono a Pesaro: la tradizione va in mare

Nel solco della tradizione, sabato prossimo si disputerà la 33ª Regata del Patrono, organizzata come sempre dalla sezione pesarese della Lega Navale che ci tiene a tener viva questa bella consuetudine in occasione della festa di San Terenzio. La partenza della gara verrà sancita il 23 settembre alle 11 del mattino. Gli equipaggi sono invitati due ore prima del via, quindi alle 9, a presentarsi al briefing nella sede della Lega Navale pesarese, in Strada tra i due Porti. Alla regata sono ammese tutte le imbarcazioni a vela e derive, esclusi gli Optimist. La classifica dei cabinati sarà calcolata in base agli arrivi in tempo reale, mentre alla classifica delle derive, la cui partecipazione da qualche anno rende più varia e colorata la giornata, verranno applicati i compensi di Portsmouth.

Il percorso prevede distanze differenti a seconda della classe delle barche: le derive dovranno girare la boa posta davanti al Circolo Velico Ardizio dove poi faranno ritorno per tagliare il traguardo, mentre per i cabinati la boa di disimpegno sarà posizionata in località Fosso Sejore, con un solo giro per chi sceglierà di affrontare la regata a vele bianche e due giri per tutte le altre, a meno che non appartengano alla Classe Alfa, la più piccola in gara. Il tempo limite per concludere la regata è fissato per le 16,30. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, al termine del ristoro che verrà offerto come sempre dagli organizzatori a tutti gli equipaggi partecipanti, in nome della sana convivialità che anima la vita degli amici del mare. Le iscrizioni scadono alle 12.30 di venerdì. Dopo la regata del solstizio d’estate, che ha segnato una pausa perché quasi tutti i velisti prendono il largo, la Regata del Patrono è un momento di ritrovo e saluta l’arrivo della stagione autunnale. Ma non chiude la stagione della vela, visto che a novembre sarà organizzato il campionato invernale.

e.f.