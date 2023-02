Reggiana regola il Cesena e avvisa i biancorossi

CESENA

1

REGGIANA

2

CESENA (3-4-1-2): Lewis, Ciofi, Prestia, Silvestri, Albertini, De Rose, Brambilla (11’ st Saber), Adamo (11’ st Mustacchio), Bianchi (31’st Chiarello), Corazza (31’ st Udoh), S. Shpendi (18’ st Ferrante). All.: Toscano. A disp.: Tozzo, Pollini, Mercadante, Bumbu, Celiento, Calderoni, C. Shpendi, Pieraccini.

REGGIANA (3-5-2): Venturi, Laezza (24’ st Hristov), Rozzio, Cauz, Guglielmotti (18’ st Fiamozzi), Kabashi (18’ st Vallocchia), Rossi, Nardi, Guiebre, Lanini (31’ st Varela) Pellegrini (31’ st Capone). All.: Diana. A disp.: Voltolini, Rosafio, Cremonesi, Sciaudone.

Arbitro: Nicolini di Brescia.

Reti: 40’ pt Nardi, 39’ st Varela, 47’ st Mustacchio.

Note: ammoniti Brambilla, Guglielmotti, Guibre, Capone, Mustacchio; spettatori 17.130; angoli 6-4; recupero 4’, tutti nella ripresa.

Vince la Reggiana, che sarà avversaria della Vis Pesaro al Benelli domenica 5 marzo alle 14,30, e fa un altro passo forse decisivo verso la B. Il Cesena ha dato battaglia, avrebbe forse meritato il pari, ma nel calcio vince chi la butta dentro e la squadra di Diana ha trasformato due delle tre occasioni create, mentre il Cesena si è mangiato almeno quattro occasioni limpide, ed ora deve guardarsi le spalle perché l’Entella è a solo un punto. All’Orogel Stadium Manuzzi ci sono 17mila tifosi con qualche pesarese in tribuna. Toscano ha l’organico al gran completo. Saber in panca, in mediana Brambilla e De Rose con Bianchi trequartista. Diana invece ha sei diffidati e deve rinunciare ad alcuni top come Cigarini, Montalto, Ciani e Luciani. Il Cesena aggredisce subito. Al 12’ salva Rossi clamorosamente sulla linea. Due occasioni reggiane in rapida successione, contropiede di Lanini (sogno estivo di Stefanelli) ben respinto, poi Kabashi manda sul palo con Lewis battuto (29’). Risponde De Rose al 35’ da 30 metri (Venturi devia), imitato dopo un minuto da Brambilla, fuori di poco (36’). Al 41’ la Reggiana passa. Kabashi imperversa, cross per la testa di Nardi che in tuffo anticipa Ciofi e infila l’incrocio dei pali.

Al 51’ due occasioni del Cesena in rapida successione: prima Albertini si addormenta davanti a Venturi e non approfitta di uno svarione di Guiebre, poi tocca a Shpendi deviare lento nelle braccia del portiere emiliano. Toscano deve tirare fuori la sorpresa dal cilindro per cambiare l’inerzia del match, ci prova al 56’ con Saber e Mustacchio per Brambilla e Adamo. La Reggiana gestisce sorniona come fa sempre dopo essere passata in vantaggio, lascia ai bianconeri la frustrazione dell’assalto al fortino impostato su Rozzio contro cui si infrangono le velleità dell’attacco romagnolo.

Al 62’ l’occasione da bingo, Prestia vola più alto di tutti, schiaccia bene di testa, Venturi si supera e blocca a terra. Dentro anche Ferrante per uno Shpendi poco incisivo, poi Chiarello e Udoh per l’assalto finale. Mischie furibonde ma il contropiede di Varela è micidiale, solo davanti a Lewis, tiro liftato sul secondo palo e chiusa lì. Mustacchio riduce le distanze, ma è troppo tardi.