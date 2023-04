Reggio Emilia perde Michele Vitali e firma Andre Jones

Reggio Emilia ha annunciato ieri l’arrivo di Andre Jones, guardia americana con passaporto polacco, tesserato dopo l’infortunio che domenica ha messo ko Michele Vitali. La Unahotels aveva già perso Sacar Anim e si era ritrovata senza guardie a due giornate dalla fine della stagione, non ancora in salvo per la sconfitta casalinga patita contro Brescia. Classe ’90, proveniente dal campionato ungherese dove viaggiava a 14,7 punti di media, Andre Jones è già stato in Italia diverse volte in serie A2.