Regia italiana con la sorpresa Cappelletti

Da due stagioni a questa parte la Lega Basket ha introdotto il girone di ritorno sfalsato rispetto a quello di andata, perciò a distanza di appena un mese (era il 1812 la gara di andata) stasera la Carpegna Prosciutto ospita la Tezenis Verona alla VitriFrigo nell’anticipo delle 20.30 che apre il girone di ritorno 2022-23. All’andata fu una gara molto combattuta, con la Vuelle che provò a scappare a inizio secondo quarto toccando il +15, salvo farsi riprendere all’intervallo e spuntarla negli ultimi due minuti 90-94 con 5 uomini in doppia cifra. Questa sera si preannuncia ancora una battaglia: Verona arriva a Pesaro con tre vittorie nelle ultime quattro gare e punta alla vittoria per salire dai 12 punti a cui si trova. In cabina di regia troveremo Alessandro Cappelletti che tanto fece male all’andata (20 punti con 711 al tiro) e il classe 2003 Casarin a dargli fiato dalla panchina; nel ruolo di guardia scende in campo la coppia americana Anderson (miglior marcatore a 16,9 punti) e Sanders dalla panchina, con in aggiunta Bortolani, in dubbio per la partita causa un trauma facciale. Nel ruolo di ala troviamo Xavier Johnson, Guido Rosselli e Liam Udom, mentre alzando i centimetri occupano le plance sotto canestro il titolare Taylor Smith (12 punti e quasi 8 rimbalzi) e dalla panchina Holman (17 punti all’andata) con pochissimo spazio per l’ex Vuelle Candussi (7,9 minuti di media) che sembra sul piede di partenza.

Leonardo Selvatici