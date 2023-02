Repesa contro gli arbitri "Espulsione vergognosa"

Repesa espulso ha potuto ragionare su quello che è accaduto in campo. "Voglio essere molto chiaro stasera perché mi pesa. Cominciamo con i complimenti a Brescia. Noi non abbiamo giocato la partita al livello che volevamo. Quello che avremmo voluto fare – dice il coach della Vuelle – e che potevamo fare non ci è riuscito. Il merito è di sicuro di Brescia che ha giocato un’ottima difesa e ci ha permesso e lasciato fare poche cose". Parte dai meriti all’avversario il coach bosniaco: "E’ vero che abbiamo avuto mille problemi in queste settimane. Moretti ad esempio per 7-8 giorni non si è allenato. Alla stessa maniera Cheatman. Abbiamo avuto tanti problemi, ma non voglio cercare le scuse. I meriti della difesa di Brescia – conclude Repesa – sono stati sotto gli occhi di tutti".

Il coach poi non si nasconde sul tema arbitrale: "Io posso solo dire che un criterio univoco nei fischi arbitrali non è mai esistito. Posso invece dire che lo stesso criterio arbitrale non c’è stato nell’arco dei 40 minuti. Non so perché ma è andata così". Come? "Loro onestamente hanno difeso molto forte, in maniera fisica. Ma in tre quarti noi siamo arrivati al bonus. Mentre loro avevano un solo fallo. Perché sia andata così non lo so". Poi c’è stata la sua espulsione. "Io devo chiedere scusa – dice Repesa – alla mia squadra, alla dirigenza, ai tifosi perché sono stato costretto a lasciare la squadra ma non so il perché. Al secondo tecnico non ci credevo proprio. Ma non è la prima volta di un’espulsione così. Lo stesso arbitro mi ha espulso a Brescia e alla stessa maniera lo ha fatto per due volte due anni fa. E’ è una cosa che assolutamente non va bene".

Dalla tribuna non si è capito il secondo tecnico che le è valso l’espulsione: "Ho parlato con il secondo arbitro e posso ripetere cosa ho detto. Devo dire che sono stato a Roma per tre anni e il padre di Martolini era una persona che mi è sempre piaciuta molto. Stasera per due volte ho cercato di dire qualcosa, ma l’arbitro Martolini si è allontanato: ho detto che avevo avuto un rispetto enorme per suo padre. Se si è offeso Martolini vorrei solo capire perché, io non ho detto nulla di offensivo e sono stato sanzionato ed espulso dall’altro arbitro. Se ho sbagliato pagherò, ma quello che è accaduto è una vergogna".

Luigi Luminati