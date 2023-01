Repesa? Dumas2 "Tutti per uno, uno pert tutti"

Grande solidità di gruppo. Per questa Vuelle vale la frase dei Tre Moschettieri: "Tutti per uno, uno per tutti". Per cui anche gli innesti, alla luce della grande reazione che hanno avuto gli uomini di Repesa con Treviso, diventa un problema molto delicato. Perché basta che uno faccia il fenomeno della situazione per buttare all’aria questo mosaico che sta in piedi anche con una gamba sola. Un altro aspetto particolare che è uscito dal match contro Treviso, formazione che arrivava con tre vittorie consecutive sulle spalle, è questa: la Carpegna Prosciutto non è sotto l’aspetto atletico una formazione esplosiva, ma c’è anche chi sta peggio come appunto la formazione di Marcelo. Perché come Repesa ha messo dentro il quintetto più pesante che ha a disposizione, con Gudmundsson in posizione di play, le maglie si sono strette e nei primi sette minuti del terzo quarto la formazione trevigiana ha messo a segno solamente 9 punti in totale. Una grande difesa, quella che ha messo fine alla partita.

E lungo la strada Repesa ha trovato anche gli attori per fare canestro a partire da Rahkman che ha passato venti-minuti-venti nel più completo anonimato tanto che il primo canestro lo ha messo dentro su tiro libero quando erano passati 15 minuti dalla palla a due. Due parole le merita Visconti che nelle prime apparizioni dava l’impressione di un pulcino bagnato. Sta uscendo fuori con grande impatto e forza. Per questa ragione il problema degli ‘innesti’ è delicatissimo. Vediamo cosa porta a casa Repesa, il... farmacista, giocando con gli alambicchi del mercato.

m.g.