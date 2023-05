Repesa: "Facciamo tanta fatica contro la loro aggressività"

Bastonati anche stavolta, forse anche di più rispetto alla prima, con l’attacco che fa segnare il minimo storico stagionale, per la prima volta sotto la soglia dei 60 punti. La conferenza stampa di Repesa al Forum dura più o meno 30 secondi: "Che cosa posso dire oltre a salutare tutti i presenti? La partita l’avete vista. Faccio i complimenti a Milano per la vittoria che ha ottenuto con merito; da parte nostra ci abbiamo provato ma onestamente in questo momento facciamo fatica quando l’Armani mette pienamente la sua aggressività sul campo". Dalla sala stampa non arrivano domande per il coach ospite, il che conferma quanto è stata scontata la seconda gara di questa serie, Jasmin infila l’uscita e cerca di parare i colpi per garatre in casa. Messina, ovviamente è più loquace: festeggia con un successo la sua 600ª partita in serie A, raggiungendo Recalcati per numero di partite dirette nei playoff (119) e si preparara a superarlo: "Spero di aggiungerne altre, significherebbe fare strada in questi playoff, sono felice di aver raggiunto questo traguardo in una sera in cui abbiamo giocato una buona gara". E spiega i motivi che lo rendono soddisfatto: "Abbiamo prodotto un altro buon inizio, con cui abbiamo indirizzato la partita. La difesa è stata molto aggressiva e questo ci ha aiutato a scavare il solco, inoltre abbiamo distribuito 22 assist, un numero importante per il nostro attacco. Ero fiducioso dopo il primo tempo - spiega Messina - perchè, pur tirando male da tre punti, eravamo andati al riposo con un buon vantaggio. Speravo che prima o poi la fisicità e il movimento della palla ci permettessero di non dipendere troppo dalle percentuali di tiro". Non ha perdonato alcuna distrazione ai suoi, chiamando timeout ogni volta che Pesaro cercava di ricucire: "Basta un niente perché una partita giri e dopo ci si innervosisce per cui ho fermato il gioco ogni volta che Pesaro faceva un piccolo break.Può capitare quando si è in vantaggio che si giochino possessi non all’altezza, ma in questi casi i giocatori capiscono senza bisogno che dica nulla. Ora ci prepariamo per garatre".

e.f.