Repesa: "Mi prendo io la responsabilità"

di Leonardo Selvatici

Cade dopo un supplementare la Carpegna Prosciutto di coach Jasmin Repesa contro la Segafredo Bologna al termine di una partita che ha visto i biancorossi condurre per gran parte del match e tenere testa alla capolista. Al termine della partita, sono piene di amarezza le parole di Repesa: "Innanzitutto voglio ringraziare questo pubblico meraviglioso e spero che questa sconfitta non cambi l’entusiasmo attorno alla squadra, mi piacerebbe ritrovare questa cornice di pubblico l’8 gennaio nella gara contro Treviso perché questi ragazzi se la meritano. E’ stata una grande partita da parte di tutte e due le squadre, incerta fino alla fine, e mi prendo tutte le responsabilità della sconfitta poiché non sono stato abbastanza chiaro nello spiegare come difendere evitando tiri da tre e poi come attaccare nell’ultimo possesso dei regolamentari. Nel finale – continua il coach croato della Vuelle – i due infortuni e le tante energie spese durante la partita non ci hanno permesso di rimanere lucidi e concentrati per poter vincere questa sfida".

Di tutt’altro umore, ovviamente, il coach della Virtus Bologna Sergio Scariolo: "Si tratta di una grande vittoria, voluta e ottenuta con grande carattere, con buone giocate difensive ma anche grazie a qualche canestro importante creato da passaggi illuminanti che nel corso della partita ci sono mancati. Abbiamo concesso qualche rimbalzo di troppo giocando con il quintetto piccolo, siccome ho cercato nell’ultimo quarto di rimescolare giocatori e assetti per trovare le soluzioni migliori; nell’intervallo ad esempio abbiamo dovuto inserire Pajola perché ci siamo accorti che ci serviva il suo apporto difensivo. Purtroppo le condizioni di Ale non sono le migliori e il mio piano era di risparmiarlo ma ci servivano le sue qualità difensive, stessa cosa per Milos Teodosic che stava parecchio male ma ha stretto i denti per giocare. Stiamo attraversando un tragico momento di emergenza fisica contando anche i tre infortunati che abbiamo (Cordinier, Mickey e Ojeleye, ndr), ma vogliamo vincere sempre e portare a casa i due punti ed è richiesto qualche sacrificio".

Conclude poi il coach: "Penso sia stato un bellissimo spettacolo per questa splendida cornice di pubblico presente questa sera che ringrazio, sia i nostri che si sono mobilitati da Bologna e poi quelli della Carpegna Prosciutto che hanno creato un bellissimo ambiente. Ora ci aspettano due partite difficilissime, la prima il 30 dicembre contro il Fenerbahce in Eurolega e poi il 2 gennaio al cospetto di Milano".