Repesa: "Stanchi e poco lucidi, ripartiremo"

Repesa entra in sala stampa sereno, consapevole che questa sconfitta con Reggio Emilia è stata condizionata da situazioni particolari che poi spiega così. "Mi aspettavo una partita difficile e complicata per due motivi. Il primo perché venivamo da una sconfitta emotivamente molto pesante con Bologna e quindi era difficile recuperare. Il secondo motivo è che conoscete i vari problemi che abbiamo avuto in questi ultimi giorni. Mazzola ha finito la stagione, Kravic ha la febbre e Tambone oggi è tornato in campo dopo più di due mesi di stop per infortunio. L’ho provato, come ho voluto provare anche Delfino che non doveva neppure giocare ed è sceso sul parquet qualche minuto nel secondo tempo". Poi va nel dettaglio: "Finchè abbiamo avuto le energie minime siamo stati lì, la gara è stata in equilibrio. Quando abbiamo iniziato a calare loro hanno invece acquistato autostima".

La chiave della partita nelle cifre: "La differenza si può vedere nelle statistiche. In particolare nella voce dei rimbalzi. C’è molta differenza tra primo e secondo tempo. Nel secondo tempo loro ne hanno presi più del doppio di noi. La differenza è stata lì". Il coach (foto a destra, a sinistra Cheatham) è dispiaciuto per i tanti tifosi che avevano voluto seguire la Vuelle: "La squadra era stanca, quando si è stanchi è difficile leggere certe situazioni con lucidità. Mi dispiace per i ragazzi e per la gente che è venuta a tifarci. Loro sanno che noi recupereremo presto".

In sala stampa c’è anche Burjanadze, il georgiano di Reggio Emilia ci tiene a spiegare il suo gesto verso la curva dei tifosi pesaresi a fine match: "Non volevo assolutamente provocarli. Il mio applauso era semplicemente per fare i complimenti per la loro massiccia presenza. Non avevo mai visto nella mia vita tanti supporter al seguito durante una trasferta. Mi dispiace che il mio gesto sia stato interpretato male".

Beatrice Terenzi