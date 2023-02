Repesa: "Tifosi, vi aspettiamo a Torino"

dall’inviato Roberto Fiaccarini

"In una situazione difficile siamo riusciti a vincere una partita molto importante". Jasmin Repesa ha la faccia compiaciuta di chi ha appena fatto un mezzo capolavoro. O forse un capolavoro intero, considerando l’assenza di Moretti e il fatto che Cheatham fosse meno che a mezzo servizio. "Prima di tutto – spiega – abbiamo dimostrato di avere una coesione di altissimo livello e una voglia enorme, sapendo che da sette giorni non abbiamo Moretti, influenzato, e anche Cheatham ha avuto gli stessi problemi. Per fortuna lui ci ha aiutato prima della partita e poi in campo. Vorrei fare i complimenti alle due squadre – prosegue – perché è stata una gara molto combattuta, bellissima. Due squadre che fino a oggi sono state riconosciute prima di tutto per le loro capacità di fare canestro. Ma stasera entrambe hanno fatto vedere una difesa di ottimo livello. Entrambe hanno perso tanti palloni, noi 20 e loro 23". Focus sul primo quarto, travolgente: "Li abbiamo tenuti a 12 punti, loro che solitamente vincono sempre i primi periodi perché partono forte e segnano. Siamo stati bravi, aggressivi e connessi in difesa. Peccato poi il secondo quarto, ma se guardiamo il complesso dei 40 minuti, la nostra vittoria è meritata".

E poi Repesa proietta lo sguardo a sabato, alla semifinale con Brescia. E lo fa con un appello al pubblico pesarese. "Vorrei ringraziare i nostri tifosi, non erano tanti come i varesini ma si sono fatti sentire tantissimo. Complimenti di cuore. Però spero che sabato avremo più tifosi qui a Torino".

Ai giornalisti che gli fanno notare che lui sa come si vince la Coppa, Repesa non risponde con gli scongiuri, ma dedicando particolare attenzione a Brescia: "So come si vince una Coppa Italia, certo – dice – ma non posso vincere da solo. Ho un gruppo straordinario e disponibile, ma guardiamo una partita alla volta. Ci interessa Brescia che stasera è rinata dopo sei sconfitte. Battere Milano è per loro una iniezione di fiducia straordinaria. Loro sono forti, hanno avuto problemi e infortuni, hanno perso qualche partita, come contro di noi, in modo incredibile". Inevitabile il paragone con due anni fa, quando Pesaro crollò solo in finale contro Milano dopo un percorso straordinario: "Due anni fa arrivammo stanchissimi perché si giocò venerdì, sabato e domenica. Questa volta potremo recuperare e preparare bene la partita". Ma a mettere tutti in guardia ci pensa Charalampopoulos: "Per battere Brescia dobbiamo giocare meglio di stasera".