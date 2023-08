Ricky Visconti, nuovo influencer della Nazionale a Pesaro: il dietro le quinte

Che se la sapesse cavare anche con le parole oltre che con la palla a spicchi lo avevamo già scoperto l’anno scorso dai suoi seguitissimi video su Tik Tok. Ora se ne sta accorgendo anche la Nazionale azzurra. Tanto che Ricky Visconti, dopo essersi lanciato su Youtube per raccontare la sua inaspettata convocazione e come si è preparato per arrivarci al top della forma, è stato scelto per presentare il training camp nella piazza di Folgaria al fianco di capitan Nicolò Melli. Fra il pubblico c’era un bambino con un cartello "Visco regalami la maglia": richiesta accolta alla fine della conferenza stampa, con il giocatore della Vuelle che è sceso a farsi un selfie con il suo fan. Ora Visconti ha prodotto la seconda puntata del suo blog sul canale Youtube in cui racconta il dietro le quinte del raduno: gli allenamenti, i pasti in hotel, le partite a ping-pong fra gli azzurri, e altre scene che fa piacere scoprire a chi ama il basket. Un ragazzo che ha nel cuore una grande passione per lo sport che pratica e fa di tutto per farlo conoscere fuori dall’ambiente utilizzando nel modo giusto le possibilità date dalla rete. Intanto il suo sogno azzurro continua: la scrematura da 15 a 12 avverrà molto più avanti e Ricky si sta giocando le sue chances mondiali.

e.f.