Rido, un calcio al pallone: "Ora faccio il dipendente"

di Giorgio Guidelli

Ha dato un calcio al calcio. E non è per niente nel pallone. Anzi. Giacomino Ridolfi è rimasto sempre ’Rido’. Un ’Rido’ per sempre che, dopo anni di assist e fantasie sul rettangolo, ora di rettangolo ha scelto quello della scrivania. Cioè quello del lavoro da dipendente. Tot ore, il suo lavoro e la busta paga in tasca. Come quasi tutti i comuni mortali. Però, se lo vedi, anche vestito da civile, ha sempre la casacca della Vis. Un po’ come quando un militare fa di tutto per cambiare vita ma tu lo immagini sempre in divisa.

Ridolfi, a parte il ’lei’ che è consuetudine in un’intervista, oggi è ancora più facile darglielo perché è diventato un lavoratore.

"Sì, un lavoratore dipendente. Col calcio ho chiuso".

Meglio prima o adesso?

"Beh, ha i suoi aspetti positivi e negativi. Di sicuro hai meno problemi extra lavorativi. Il calcio è lo sport più bello ma richiede un botto di sacrifici".

Ma ha chiuso davvero col pallone?

"Zero carbonella. Perchè mi devo operare alla spalla. Non sono più agibile".

Manco due tiri in giardino o dentro casa?

"No no, non sto facendo niente, ho bisogno di staccare. Pian piano riprendo per rimettermi in forma".

Ma allora più che col calcio ha chiuso con lo sport...

"Sì. Zero sport. La spalla mi impedisce di fare tutto".

Ma si ricorda o no cos’era capace di combinare sulla fascia?

"Eh... Lo so. Ma davvero col calcio ho chiuso".

Così tanta nausea?

"Avevo bisogno di chiudere definitivamente. Ero arrivato pieno a livello di testa e fisico".

Parlarne le dà noia?

"No, assolutamente".

E allora dica un po’, come la vede questa Vis?

"Io vedo il Benelli come una metafora degli appassionati. Diciamo che la tribuna è quella dove c’è lo spettatore esigente che vuole vedere giocare la gente del posto. Dall’altra, c’è il tifoso con la passione pura ma che vuole mantenere la categoria e si accontenta pur di veder salvato il calcio in serie C".

Giacomino, lei sa che sarebbe potuto diventare un campione ad alti livelli, vero?

"...C’è stato l’infortunio nel mio momento migliore. L’anno dopo è stata dura anche rimettersi in forma però negli anni non si è più visto uno stadio così pieno come quell’anno con Sassarini".

Se dovesse fare un sunto della sua carriera?

"La mia carriera la divido in due. Pesaro è lo spartiacque. Fin quando ero qui ho sempre cercato di dare tutto. Il mio sogno era fare una carriera di tanti anni alla Vis. Quando sono stato mandato via, piano piano è iniziata la discesa".

Ma da bravo dipendente le fa ancora le imitazioni?

"Come no... Sempre".

La domanda viene dal cuore: riesce ancora a ’cazzeggiare’ positivamente come una volta?

"Un po’ meno, diciamo che mi sono un po’ allineato".