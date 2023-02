Rimonta Vis, il "Benelli" esplode all’ultimo assalto

VIS

VIS (3-5-2): Farroni; Rossoni (41’ st Ghazoini), Tonucci, Bakayoko; St Clair, Aucelli, Coppola (41’ st Valdifiori), Pucciarelli (41’ st Gavazzi), Zoia; Gerardi (21’ st Enem), Ngom (32’ st Garau). All. Brevi. A disp. Campani, Nina, Borsoi, Astrologo, Venerandi, Gega.

TORRES (4-3-1-2): Salvato; Lombardo (34’ st Fabriani), Antonelli, Dametto, Girgi; Gianola, Urso, Bonavolontà; Saporiti (23’ st Masala); Ruocco, Diakite (34’ st Scappini). All. Sottili. A disp. Garau, Carboni, Liviero, Lisai, Tesio, Pinna, Carminati.

Arbitro: Rispoli di Locri.

Reti: 16’ pt Diakite rig., 39’ pt Bakayoko, 47’ st Gavazzi.

Note: serata gelida, spettatori 846 (598 abbonati), di cui 10 ospiti, incasso 5.531 euro (rateo 4.393); espulso 46’ st Urso (doppia ammonizione); ammoniti Dametto, Pucciarelli, Ruocco, Bonavolontà, Fabriani; angoli 3-2; recupero 1’ + 4’.

Dentro il magico gennaio vissino, ci scappa anche di vincere in rimonta. E’ una prima volta, come lo è per i due marcatori, entrambi difensori centrali. Dieci punti nelle ultime quattro partite per i Breviheart vissini. Come ad Ancona, risultato frutto dell’estrema concretezza. Due tiri e mezzo, due gol. La Vis ha finalmente imparato a sfruttare le palle inattive, e in questo aiuta il piede molto educato di Harvey St Clair, ragazzo scuola Chelsea che viaggia a tutta fascia e mette dentro palloni invitanti. Unico neo, l’uomo (Girgi) sfuggitogli nell’episodio del rigore, ma quel che è venuto dopo compensa ampiamente. A proposito, rigore a dir poco generoso: Coppola fa di tutto per evitare il contatto e Ruocco si tuffa. Per il mediano vissino ecco un altro rigore procurato senza colpa, dopo quello di Ancona. Detto questo, il vantaggio ospite sarebbe pure meritato, perché la Torres del primo tempo ha espresso buon calcio, con Urso regista basso, Ruocco e Saporiti tra le linee, Diakite sfuggente. Non c’è gran lavoro per Farroni ma c’è aria di pericolo costante. La Vis conclude solo una volta con Gerardi (sinistro debole) ma è brava a riacciuffarla presto: angolo testo di St Clair a spiovere sul dischetto, il velo di Gerardi libera Bakayoko che stoppa e la piazza con freddezza.

Ripresa sul filo dell’equilibrio. La Torres ci prova di più, specie da fuori, ma ha perso il filo del gioco fluido. Farroni impallato da Saporiti è costretto a una smanacciata sporca. La Vis è più incisiva sulle fasce (asse Aucelli-St Clair a destra, Pucciarelli-Zoia a sinistra) dove trova varchi frequenti e avrebbe un’ottima chance con Ngom (assist ancora di St Clair) ma l’attaccante la scarseggia di testa. L’ingresso di Scappini (suo il beffardo pari in extremis all’andata) è un allarme per la Vis perché riempie l’area. Così su una punizione tagliata lo stacco di Antonelli diventa palombella e centra la traversa. La buona sorte strizza l’occhio alla Vis, che se la prende tutta. Succede dopo l’espulsione di Urso (doppio giallo). St Clair scodella in area, Bakayoko fa la torre e Gavazzi deve solo spingerla dentro, a vendicare l’andata. Ancora un difensore in

gol, e siamo al terzo di fila. Finita l’epoca del monotema Fedato. Benelli in estasi, un altro scatto verso la salvezza. La Vis si stacca dai playout e attira nella mischia gli isolani.