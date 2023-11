Rinforzo Urbania: in arrivo Mistura

L’Urbania (Eccellenza) è sulle piste del difensore centrale Enrico Mistura, classe ’95 del Tolentino. L’ingaggio si potrà concretizzare solo dopo il 1° dicembre con la riapertura del mercato. Mistura, prima del Tolentino, ha militato nell’Alma Juventus Fano e andando a ritroso nella Jesina, nell’Atletico Gallo e nel Fossombrone. Un rinforzo indubbiamente importante per il team di mister Omiccioli. L’Urbania si è nuovamente tuffata nel mercato per via delle numerose defezioni dovute ad infortuni. La K Sport Montecchio Gallo sta cercando sul mercato un attaccante mentre hanno richieste i giovani Matteo Giunti (classe 2003 centrocampista) e Francesco Fabbri (classe 2002 laterale basso). Potrebbe lasciare la Fermignanese l’attaccante Francesco Vegliò.