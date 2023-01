Rinvio a Urbino Fossombrone e Gallo su campi "scivolosi"

Oggi (ore 15) la terza giornata di ritorno, rinviata per neve (foto lo stadio Montefeltro ieri) la partita Urbino-Chiesanuova.

Montefano-Fossombrone. "Gara difficile – dice il trainer del Fossombrone Fucili – contro un avversario forte in tutti i reparti e soprattutto in casa sul sintetico. Dovremo disputare una grande partita". Squalificato Mea, infortunato Codignola acciaccati Camilloni e Spaccazocchi. Il diesse Marco Meschini è fiducioso: "Veniamo da una buona settimana di allenamento". Montefano senza lo squalificato Latini. Arbitro Borello di Nichelino.

Osimana-Atletico Gallo. "Bell’esame per noi – dice il ds del Gallo Mariotti – contro una delle pretendenti ai playoff, per il maltempo non ci siamo allenati al top, speriamo bene". Arbitro Narcisi di S.Benedetto del Tronto.

Le altre gare. Valdichienti Ponte-Castelfidardo. Si sono separate (per motivi di lavoro) le strade tra l’attaccante Santiago Minella (8 gol finora) e il Valdichienti. Sangiustese- Maceratese. Fabriano Cerreto- Atletico P.S. Elpidio. Ospiti senza lo squalificato De Amicis. Atletico Ascoli- Marina, qui si gioca alle ore 14,30. Atletico Azzurra Colli- Jesi. Azzurra Colli privi dello squalificato Paniconi e Jesina di Garofoli, pure lui appiedato per una giornata dal giudice sportivo. Amedeo Pisciolini