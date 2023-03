Ripanti firma l’impresa Vittoria commovente

Una giornata storica per le bocce giovanili marchigiane, con un doppio successo per atleti promettentissimi, nella seconda tappa del Circuito Super Prestige juniores, disputatasi alla Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro, presieduta da Tonino Tonelli. Se nella categoria under 18 non è certo sorprendente il successo di Tommaso Martini, atleta dell’Ancona 2000 già campione del mondo juniores nella specialità della coppia, per tutta la bocciofila che ha ospitato l’evento è stato invece sorprendente vedere il proprio talento Gianluca Ripanti (foto) trionfare nella categoria under 15. Il successo del ragazzino della Metaurense ha esaltato il pubblico e commosso il presidente Tonelli che a stento ha trattenuto le lacrime durante la cerimonia di premiazione. Presenti a Calcinelli tutti i migliori atleti juniores d’Italia agli ordini del direttore di gara Giovanni Emili. Erano 30 gli iscritti alla competizione riservata agli under 18 e 40 i ragazzi che hanno partecipato alla gara under 15. Non c’è stata storia nella finale della categoria under 18 con l’anconetano Tommaso Martini dominatore sul milanese Kevin Della Schiava (Caccialanza), battuto con un eloquente 10-0. Al terzo posto si è piazzata Rachele Vivenzi, anche lei della Caccialanza Milano, quarto il veronese Fabio Braida del Vigasio Villafranca. Spettacolare e vietata ai cuori deboli la finale della categoria under 15 con Ripanti che andava sotto 5-0 contro il cremonese Lorenzo Bocchio (Canottieri Flora), numero uno nazionale della categoria. Con giocate coraggiose e spettacolari, ma anche sicuramente aiutato dal sostegno del numeroso pubblico presente, l’atleta della Metaurense è stato capace di rimontare e di aggiudicarsi il match per 10-6 per il tripudio di un bocciodromo trasformatosi in curva calcistica. Al terzo posto si è piazzato l’umbro Matteo Simeoni (Città di Spoleto), battuto in una bella semifinale dallo scatenato Gianluca Ripanti. Quarto Lorenzo Ciprietti (Moscianese). Presenti all’importantissima gara il responsabile nazionale del settore giovanile Maurizio Andreoli oltre al CT della Nazionale juniores Rodolfo Rosi oltre ai vertici regionali e provinciali della FIB.

l.d.