Risultati e classifiche

Girone A: Montelabbate-Pol Bottega 3-0; Pieve di Cagna-Sammartinese 0-0; Piobbico ‘90- Gallo Football 2-3; Pole calcio-Furlo 0-0; San Silvestro-Borgo Pace 1-2; Santangiolese-Piandimeleto 2-2; Torre-Montegrimano 2-1; ha riposato Vigor Caprazzino.

Classifica: Piandimeleto 27; Santangiolese 26; Montelabbate 23; Borgo Pace 20; San Silvestro 19; Pol Bottega, Vigor Caprazzino 18; Montegrimano, Furlo 16; Piobbico 90 13; Sammartinese, Torre 12; Pole Calcio 11; Gallo Football 10; Pieve di Cagna 4.

Prossima giornata: Borgo Pace-Vigor Caprazzino; Furlo-Torre; Gallo Football-Montelabbate; Montegrimano-Santangiolese; Piandimeleto-Piobbico ‘90; Pol. Bottega-Pieve di Cagna; Sammartinese-San Silvestro; riposa Pole.

Girone B: Babbucce-Villa Palombara 1-1; Maroso Mondolfo-Gradara calcio 3-0; Nuova Bedosti-Cesane 0-2; Real Metauro-Real Mombaroccio 1-0; S. Angelo-V. F. Pesaro 0-1; Junior Centro Città-Tre Ponti 2-1; Novilara-I. E. S. Dini 1-1; ha riposato Virtus Castelvecchio.

Classifica: Real Metauro 24; Tre Ponti 23; Real Mombaroccio, Novilara 21; Maroso Mondolfo, Junior Centro Città 20; Gradara, Babbucce 18; Cesane 15; Castelvecchio 14; V. F. Pesaro, I. E. S. Dini 13; Villa Palombara 11; S. Angelo, Nuova Bedosti 10.

Prossima Giornata: Cesane-Novilara; Gradara Calcio-Nuova Bedosti; I. E. S. Dini-Castelvecchio; Real Mombaroccio-Junior Centro Città; Tre Ponri-Babbucce; V. F. Pesaro-Maroso Mondolfo; Villa Palombara-S. Angelo; riposa Real Metauro.

Girone C. La Frontonese è stata sconfitta sul campo dell Rosora Angeli (3-1), il Serra S. Abbondio ha pareggiato 2-2 in casa della Junior Jesina. Nonostante la sconfitta la Frontonese è sempre prima in classifica con 28 punti in compagnia dell’Ostra mentre il Serra S. Abbondio occupa l’ultima posizione con 7 punti. Prosimo turno: Atletico 2008-Frontonese; Renato Lupetti-Serra S. Abbondio su quello del Renato Lupetti.