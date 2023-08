Ritiro di serie A a Carpegna: c'è la Dinamo di Di Biagio

È in ritiro a Carpegna presso l’Hotel Ulisse la Dinamo City Tirana, squadra di calcio di serie A Albanese che ha vinto 18 campionati e 13 Coppe d’Albania. In panchina c’è un noto ex calciatore italiano: Gigi Di Biagio, già ‘azzurro’ con la Nazionale vicecampione d’Europa nel 2000, centrocampista della Roma e dell’Inter ed ex tecnico dell’Italia Under 21. Lo staff tecnico oltre a Di Biagio è composto dell’allenatore in seconda Fabrizio Picarreta, Memushay Ledia e Bahuli Blendi. Preparatore atletico Corrado Saccone. Il Main Sponsor è la ditta Pascucci Caffè di Montecerignone, a dimostrazione della espansione di questa importante azienda del Montefeltro, anche nel mercato balcanico, oltre che in tanti altri paesi del mondo. "Anche per questo – sottolinea Luca Pasquini, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Carpegna (foto con Di Biagio ed il vice sindaco Alberto Biral) – la squadra ha scelto di effettuare il ritiro precampionato a Carpegna, nell’alto Montefeltro dove il turismo sportivo da anni è un elemento importante della nostra economia Il cartellone è molto ricco di eventi e iniziative fino a settembre: gare sportive dedicate al bike e al podismo, alla pesca sportiva e al mondo del cavallo, agli scacchi, escursioni, concerti, mostre, spettacoli teatrali, laboratori e incontri di letture per bambini". La Dinamo City Tirana oggi sarà impegnata in amichevole con la Santarcangiolese e mister Di Biagio si è detto molto contento del ritiro effettuato nella magnifica ‘location’ di Carpegna. am.pi.