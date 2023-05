Ritmi altissimi e una espulsione "provocata": dopo il 2-2 in casa, Buldog si gioca tutto a Terni

Finisce con il punteggio di 2-2 la sfida di finale playoff di calcio a 5 tra la Buldog Lucrezia e la Futsal Ternana, un risultato che rimanda il discorso promozione alla partita di ritorno in Umbria del prossimo week-end. I gialloblu si stanno infatti giocando il salto di categoria in serie A2 nei due match contro la Generali Futsal Ternana nell’arco delle due partite. La prima sfida si giocava in casa, a Lucrezia, e i ragazzi di mister Elia Renzoni hanno ottenuto un pareggio. "Il primo tempo è stato caratterizzato da un ritmo intenso, di quelli che difficilmente ho visto quest’anno in serie B", è il commento a margine di mister Elia Renzoni, tecnico della Buldog Lucrezia. "Il risultato è giusto, sul finale meritavamo un po’ di più, visto che abbiamo avuto qualche occasione che potevamo finalizzare meglio". Il tecnico Renzoni continua la sua analisi: "Sono molto arrabbiato per il finale di gara. Abbiamo avuto un’espulsione, quella di Cassini, per una provocazione subìta. Questo non mi è piaciuto. Abbiamo macchiato il finale di una partita pressoché perfetta". Ed ora sabato prossimo, 3 giugno, alle 16 in trasferta, in terra umbra, si riparte dal 2-2. Chi vince sale in serie A2. In caso di pareggio alla fine dei tempi regolamentari, c’è l’overtime. Se non bastassero i tempi supplementari ci saranno i rigori. Se la squadra di Lucrezia conquistasse la categoria superiore sarebbe un gradito ritorno in serie A2 dopo un anno in serie B, giocato con alti e bassi.

b.t.