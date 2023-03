Rivieraschi a casa con l’amaro in bocca Il pari col Valdichienti non soddisfa

valdichienti

0

marina

0

VALDICHIENTI PONTE: Cingolani, Calcabrini (18’st Cisbani), Tombolini, Omiccioli, Di Molfetta, Pigini, Zira (30’st Del Brutto), Sfasciabasti (43’st Morresi), Palmieri, Trillini (14’st Lattanzi), Passewe. All. Bolzan

MARINA: Barzanti, Medici, Maiorano (27’st Gabrielli), Testoni, Giovagnoli, Carloni, Piermattei (1’st Catalani), Gregorini, Pierandrei, Nacciarriti, Gagliardi (1’st Brugiapaglia). All. Giorgini

ARBITRO: Sabbouh di Fermo

Un pareggio nel difficile campo del Valdichienti non soddisfa a pieno il Marina. L’anticipo del sabato finisce a reti bianche, ma i rivieraschi tornano a casa con l’amaro in bocca. Le traverse di Pierandrei e Piermattei ed il salvataggio sulla linea, proprio allo scadere, su un guizzo del solito Pierandrei sono errori che pesano come un macigno nel bilancio finale.

n. s.