Rossetti: "Siamo stati molto compatti. Bella prestazione"

Matteo Rossetti ha commentato così il pareggio con il Rimini: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, da grande squadra, eravamo molto compatti, tutti insieme a difendere, tutti insieme ad attaccare. Sicuramente alla fine è una beffa, perché ci credevamo, abbiamo lavorato bene in settimana per poter regalare questa gioia alla città, ai tifosi e alla società, ma purtroppo è andata così. Ripartiamo dalla prestazione e pensiamo già alla prossima partita". Poi racconta come ha vissuto il ruolo di ex di turno: "Sinceramente non sentivo il fattore dell’ex. Sono stato bene a Rimini, però adesso sono un giocatore della Vis Pesaro e penso solo a fare bene qua". Sulla classifica, molto corta dice: "Sappiamo che ogni domenica vincendo puoi andare in zona playoff, mentre perdendo sei lì a lottare in zona playout, ma noi abbiamo l’obiettivo di salvarci. Sappiamo che ogni settimana dobbiamo andarci a prendere punti in ogni campo, quindi dobbiamo pensare partita dopo partita e lavorando così possiamo farcela". Rossetti esprime anche lo stato d’animo dopo il derby: "Ci lascia una grande prestazione, penso che la città possa essere contenta, ha visto una squadra unita, una squadra affamata, determinata, ovviamente questo derby lascia anche un po’ di amarezza perché ad un certo punto eravamo abbastanza in controllo e si pensava potessimo portarla a casa. Purtroppo però i particolari decidono le partite e abbiamo preso gol. Ora dobbiamo pensare alla prossima".

Parla anche l’autore del gol che ha permesso agli ospiti di pareggiare, Claudio Morra: "Ero in posizione irregolare? No, secondo me no". E aggiunge: "Quando non si riesce a vincere l’importante è con il pareggio non muovere la classifica e lasciare l’avversario comunque dietro".

b.t.