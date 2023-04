Rossoni tiene su la squadra Si salvano Zoia e Fedato

Farroni 5,5. Una parata agevole su Brambilla, poche colpe sui due gol. Rischia la frittata quando regala palla a Bumbu su un rilancio sballato e viene salvato dal palo.

Tonucci 5,5. Soffre le puntate degli avanti bianconeri, anche a causa di un pessimo filtro del centrocampo. Diversi appoggi sbagliati (dal 25’ st Rossoni 6. Si dà da fare, spinge, anticipa e tiene su la squadra).

Gavazzi 5,5. Involontaria la deviazione sul primo gol. Si ritrova spesso nell’uno contro uno, se la cava come può. Troppi lanci a perdere.

Bakayoko 5,5. Gara sul filo del rischio. Shpendi lo salta e spende l’ammonizione. Più volte impreciso, nel finale prova a dare una mano davanti.

Ghazoini 5,5. La fascia destra vissina non funziona. Prestazione generosa ma macchiata da troppe imprecisioni (dal 14’ st St Clair 4,5. Approccio poco convincente, poi la stupidaggine del rosso diretto).

Valdifiori 5,5. Il brutto primo tempo di squadra è figlio anche della scarsa capacità di interdizione. Meglio nella ripresa, ma senza acuti.

Astrologo 5,5. Come sopra. Gioca molti palloni, ma senza riuscire a costruire situazioni decenti per gli attaccanti.

Zoia 6. Tra i pochi a salvarsi. Nel primo tempo funziona l’asse con Fedato. Propositivo anche nella ripresa.

Ngom 5. Molti falli e altrettanta confusione. Presto ammonito. Liberato al tiro, non centra la porta. Improponibile da trequartista (dal 1’ st Sanogo 5,5. Fa parecchio movimento e fa ammonire Celiento dopo un tunnel, ma di fatto non incide; ci prova da fuori, tiro sballato)

Fedato 6. Pressa, smista palloni, dialoga bene con Zoia, insomma si dà da fare, anche senza tirare in porta (dal 37’ st Aucelli ng.)

Pucciarelli 5. A una bella prestazione ne segue una a dir poco opaca. Mai un guizzo, molti palloni persi, sempre leggibile dai difensori di casa. E una volèe alle stelle).

Allenatore: Banchieri 5. Certe scelte non convincono (vedi Ngom). La squadra soffre terribilmente nel primo tempo (regalato), senza trovare mai le misure. Da lì una gara tutta in salita. E zero tiri in porta.

Cesena: Tozzo ng., Celiento 6,5, Ciofi 6, Silvestri 7; Adamo 6 (Calderoni ng), Brambilla 6,5, Saber 6 (Bianchi 6), Mustacchio 6; Bumbu 6,5 (Chiariello 6); Shpendi St. 6,5 (Shpendi C. 7), Corazza 6.

Arbitro Petrella di Viterbo 5,5. Tanti fischi, non sempre lineari, un’espulsione forse esagerata.