Rugby serie a, altra caduta per la fiorini CON IL PATAVIUM. Coach Panzieri: "Abbiamo buttato via la partita»

Una Fiorini Pesaro Rugby, serie A, imprecisa e sprecona cede sul finale al Patavium Union Rugby dopo una bella rimonta. I veneti chiudono sul 18-20 concedendo ai kiwi giallorossi il solo punto di bonus offensivo. La Fiorini porta subito il gioco nella metà campo veneta e mette pressione guadagnando una touche sulla linea dei 5 mt. I kiwi subìscono la pressione e con un errore regalano ai veneti il calcio di punizione del pareggio (3-3). Gli ospiti si rifanno sotto e con una touche sulla linea dei 5 mt impostano la maul e segnano la prima meta della partita (3-10). Con una bella azione nei 20 mt veneti i kiwi guadagnano un calcio di punizione che permettere di ridurre il distacco e chiudere il primo tempo sul 6-10. Pesaro nel secondo tempo guadagna la prima meta di giornata (13-10). E ancora Jaouhari recupera la palla e la porta in meta (18-10). Ma i padovani sulla linea di 5 mt segnano una meta che accorcia le distanze (18-17). Sono ancora i patavini a ripartire in attacco e a guadagnare un calcio di punizione che li riporta in vantaggio (18-20), punteggio che resta invariato fino alla fine. "Abbiamo buttato via una gara che potevamo e dovevamo vincere – dice il tecnico giallorosso Paolo Panzieri – anche se i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. Abbiamo fatto scelte sbagliate, commesso falli stupidi, e siamo stati puniti. Adesso dobbiamo mettere la testa subito sulla prossima sfida che sarà già da dentro o fuori. Spero che i ragazzi trasformino questa delusione in grinta".

b.t.