Rugby serie A. La Fiorini nella nebbia. Padova ne approfitta

"La nebbia ci ha messo sicuramente in difficoltà, ma noi non siamo entrati in partita con la testa giusta". È il commento del tallonatore giallorosso Flavio Fusco. Nella prima giornata di ritorno del campionato di serie A la Fiorini Pesaro Rugby è tornata a mani vuote dal campo del Petrarca Padova, slittando all’8° posto in classifica con 21 punti, a pari merito con Villorba e Casale. "Abbiamo lasciato a Petrarca molte occasioni, mentre non siamo riusciti a finalizzare le poche che abbiamo avuto – prosegue Fusco (foto) –. Il primo tempo non l’abbiamo gestito nel migliore dei modi. L’unica nota positiva è stata la mischia chiusa, uno dei nostri punti saldi in questa partita. A livello caratteriale nel secondo tempo c’è stata la risposta; ci siamo riuniti, abbiamo puntato sui nostri punti di forza e siamo riusciti a tirar fuori tre mete. Abbiamo cercato di portare a casa il punto di bonus, ma non abbiamo avuto la freddezza e la maturità per segnare la quarta meta. Sicuramente portiamo a casa la reazione del secondo tempo". Il giocatore del Pesaro analizza cosa non ha funzionato: "Ci sono stati pochi spunti, non siamo mai riusciti a metterli davvero in difficoltà. Loro sono stati molto bravi ad essere presenti in difesa, noi non siamo stati altrettanto bravi a sfruttare le occasioni. Avevamo studiato un piano di gioco e non lo abbiamo rispettato. Merito a Petrarca che è stata sempre incisiva in difesa, molto bravi nei punti d’incontro mentre noi abbiamo lasciato troppe occasioni. Questi sono gli aspetti che non hanno reso come avremo voluto: punti d’incontro e struttura offensiva". Adesso una domenica di pausa e poi un’altra partita impegnativa, con la capolista Verona: "Questa settimana sarà meno intensa, per recuperare un po’ gli acciacchi. Lavoreremo più a livello tecnico, per non affaticarci troppo e tornare la settimana prossima carichi per preparare la partita contro la prima in classifica. Verona non ci intimorisce, giochiamo in casa, vogliamo fare la nostra partita e dimostrare di poter mettere in difficoltà chiunque" b.t.