Rugby serie a. Vittoria che vale ore per la Fiorini. Sandri: "Una grande reazione dei ragazzi»

La Fiorini Pesaro Rugby, serie A, vince in rimonta con Viadana davanti al suo pubblico, guadagnando 4 punti d’oro in chiave salvezza. Una partita non adatta ai deboli di cuore quella andata in scena al Teknowool Rugby Park tra Fiorini Pesaro Rugby e Caimani Viadana. I kiwi giallorossi partono sottotono ma recuperano chiudendo il match sul 27-24. "Ormai i ragazzi ci abituati a queste vittorie al cardiopalma – dice il vice allenatore giallorosso Massimo Sandri – abbiamo visto una reazione di squadra e una gestione della partita migliore. Siamo molto contenti di tutti i ragazzi. Abbiamo ottenuto una vittoria importante, contro una squadra blasonata con ragazzi che giocano e si allenano anche con la prima squadra, che milita nel massimo campionato". Cosa non ha funzionato? "Le nostre partenze. Siamo lenti a entrare in partita, ci troviamo a dover rimontare e non sempre riesce. La squadra e la gestione della partita, nella seconda parte, sono stati ottimali. È stato bello vedere una squadra in campo, 23 persone che spingevano insieme per lo stesso obiettivo".

Domenica prossima la trasferta a Casale: "Sarà un’altra partita tosta, contro una squadra molto aggressiva. Andremo a Casale carichi e con tanta voglia di fare per finire bene la seconda parte della stagione. Lavoreremo per migliorare la difesa e rivedere alcune touche". Intanto il team del presidente Simone Mattioli si gode questa importanza vittoria, conquistata con il cuore. La salvezza è vicina.

b.t.