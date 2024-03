Rugby serie C. Due derby sulla strada di Fano per alimentare le speranze di B

Riprenderà col terz’ultimo ostacolo della regular season la corsa della Essepigi Fano Rugby alla qualificazione agli spareggi per la promozione in serie B, che per la squadra del presidente Giorgio Brunacci passerà per le sfide con Unione Rugbistica Anconitana, Pesaro Rugby e Ternana Rugby. Dopo un mese di digiuno da gare ufficiali, tra stop generale dei campionati per gli incontri della selezione italiana al Sei Nazioni e turno di riposo per i fanesi, Gabriele Breccia e compagni ripartiranno da una classifica che li vede al primo posto a quota 60 punti con 7 lunghezze di vantaggio sul Città di Castello Rugby e 12 sugli stessi anconetani. Questo trittico di esami si aprirà domenica 17 marzo dalle ore 14,30 sul campo dei dorici, coi quali il precedente stagionale parla di un successo rossoblù al "Falcone-Borsellino" per 17-15.

"Ho letto delle polemiche degli anconetani per l’arbitraggio nella partita persa col Città di Castello e quindi mi aspetto un avversario col dente un po’ avvelenato, considerando che in caso di vittoria avrebbero compiuto il sorpasso insediandosi in seconda posizione – osserva l’esperto Franco Tonelli, che nello staff del coach Walter Colaiacomo ricopre il ruolo di allenatore della mischia –. Con noi vedono probabilmente anche l’ultima occasione per rientrare in corsa per gli spareggi promozione, ai quali accederanno appunto le prime due classificate al termine della regular season. A prescindere da questo, noi durante la lunga sosta abbiamo comunque lavorato intensamente sostenendo pure un allenamento congiunto giovedì della scorsa settimana con la prima squadra del Pesaro. Contro una formazione di serie A abbiamo tratto buone indicazioni e siamo quindi pronti ad andare ad Ancona per proporre il nostro rugby, con l’obiettivo di vincere per chiudere il discorso qualificazione. Ci potrà essere forse un po’ di ruggine perché è da un mese in pratica che non giochiamo in campionato, però abbiamo anche recuperato qualche ragazzo e si percepisce che siamo carichi al punto giusto".

Ecco, nel dettaglio, la situazione attuale nel girone umbro-marchigiano: Essepigi Fano Rugby 60, Città di Castello Rugby 53, Unione Rugbistica Anconitana 48, Pesaro Rugby 35, Ternana Rugby 32, Rugby Falconara Dinamis 25, Banca Macerata Rugby 20, Foligno Rugby 17, Amatori Rugby Ascoli 4. Da rimarcare che, sin qui, i rossoblù hanno vinto tutti i duelli affrontati tranne il match di andata in trasferta con Città di Castello. Nel prossimo weekend del Fano Rugby da segnalare anche la partecipazione degli Scotadet del touch rugby al "2° Torneo Promozionale in Sabina" ad Osteria Nuova di Rieti, dove si misureranno con Barbarian Roma, Lupi Frascati e Terni.

b.t.