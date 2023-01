Rugoletti: "Il Gallo canta di gioia" Amati: "Urbino, bella rivincita"

Inizio dell’anno col botto per le provinciali considerando che sono state in grado, tutte e tre, di raccogliere l’intero bottino. È un campionato questo di Eccellenza ancora tutto da decifrare, nei quartieri alti nell’arco di 6 punti ci sono ben 9 squadre e tra queste il Fossombrone, l’Urbino e l’Atletico Gallo. Un po’ più chiara la classifica nei quartieri bassi, con il Porto Sant’Elpidio candidato alla retrocessione a meno di una clamorosa rimonta. In difficoltà anche il Marina, lotta aperta invece per uscir fuori dalla zona playout.

Fossombrone. "Vittoria importante (a Fabriano) – dice il trainer del Fossombrone Michele Fucili – ma non inganni il risultato finale (1-5) perché sull’1 a 1 la partita era combattuta e aperta; siamo stati bravi a non disunirci e continuare a spingere dopo il loro gol e la rete di Battisti ha indirizzato la gara a nostro favore. Bravi a concretizzare le occasioni create e a giocare di squadra per tutta la partita. Continuare a lavorare bene in settimana deve essere il nostro obiettivo". "È stata una partita più difficile di quello che dice il risultato – commenta il diesse Marco Meschini – siamo stati bravi a sbloccarla con Germinale e gestire bene il primo tempo. Meno bravi ad inizio della ripresa dove non approcciando bene abbiamo subito il pareggio, poi da lì come se fosse una sveglia siamo ripartiti e in 20 minuti abbiamo fatto 4 gol. Vittoria che ci dà serenità per lavorare bene in settimana in vista della sfida molto difficile con la Sangiustese".

Urbino. Il successo esterno dell’Urbino con il Valdichienti è commentato dal diesse Francesco Amati: "Ci siamo presi la rivincita dopo la sconfitta in Coppa. Sapevamo che era una partita difficile ma siamo riusciti a farla nostra e siamo contenti anche perché è importante ripartire dopo la sosta con un bel risultato. I ragazzi hanno risposto con una prestazione magistrale, creando tantissime palle gol e subendo quasi nulla, grazie alla

supremazia di gioco mostrata. Mister Ceccarini aveva preparato la partita in maniera perfetta. Citare il migliore è difficilissimo, complimenti a tutti i ragazzi".

Atletico Gallo. "Era importante iniziare bene perché dopo la sosta ci sono sempre mille insidie – sottolinea il giorno dopo il dg del Gallo Diego Rugoletti – per un paese piccolo come il nostro battere la squadra (la Maceratesendr) che è capoluogo di provincia rappresenta tanto. Merito dei ragazzi che stanno crescendo come gruppo dopo i tanti cambiamenti estivi. Avevamo problemini in attacco ma l’atteggiamento positivo della squadra ci ha aiutato a superare questi problemini e ci hanno portato a questa storica vittoria. Adesso ci aspettano due trasferte e non vogliamo fallire nel risultato. Si parla sempre di gruppo ed è giusto che sia così però in questa prima parte di campionato abbiamo ammirato la nostra coppia centrale difensiva Nobili-Dominici che sta offrendo delle prestazioni meravigliose: sono impressionanti per capacità tecniche e ci stanno anche dando tanto a livello di spogliatoio, fantastici".

"È stata una vittoria importante – aggiunge il diesse Ettore Mariotti – venuta con sacrificio da tutta la squadra che ha cercato di ottenere il successo anche se c’erano delle defezioni importanti, tutti i ragazzi hanno dato il massimo, una vittoria arrivata tra l’altro contro una squadra che sul mercato di dicembre ha acquisito giocatori importanti, Un plauso a tutto il nostro gruppo".

Amedeo Pisciolini