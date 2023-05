Russo potrebbe cedere la società

Circolano di nuovo voci di cessione della società da parte del presidente Russo. L’imprenditore casertano sembra non sia rimasto contento di una presa di posizione da parte di alcuni tifosi e avrebbe perciò deciso di vendere il Fano. I comunicati di stima dell’altro ieri da parte di tutto l’organigramma societario, dai dirigenti al settore giovanile e di tutta la squadra sul suo operato al vertice del club di via Toscanini potrebbero far rientrare ogni volontà di abbandonare il progetto già impostato da tempo.