"Russo resti pure, ma Fano vuole la serie C"

Più fedele al motto "agere non loqui" (fare e non parlare), il presidente dell’Alma Mario Alessandro Russo non si è sottratto al confronto chiesto dai tifosi fanesi dopo la fuoriuscita di alcuni dirigenti e il licenziamento del direttore sportivo D’Agnelli. Dopo aver premesso di essere rimasto sorpreso da tutto questo "can can" intorno al Fano – per una volta che non ci sono polemiche dentro lo spogliatoio ecco che nascono polemiche dentro la società, questo il suo commento – l’imprenditore casertano ha dato spiegazioni su ogni cosa gli fosse stata chiesta, chiudendo con "non credo che adesso la società abbia bisogno di nulla a livello di incarichi". Se il direttore sportivo Raffaele Corsale arriverà è "perché è un mio amico d’infanzia – ha chiarito il presidente Russo – e se ne sentirò il bisogno non esiterò a coinvolgerlo, ma più come amico". Come l’hanno presa i rappresentanti dei club presenti all’incontro? Il sentore è che a loro importi soprattutto vedere un’Alma vincente in lotta per la Serie C. "Ringraziamo il presidente per l’incontro richiesto – ha detto Luca Navacchia a nome del Club Forza Alma che ha organizzato l’incontro – in quanto è stato importante confrontarsi con la tifoseria al completo. Le risposte hanno messo in luce la volontà di non vendere la società, confermando anche le parole di mister Mosconi per un progetto pluriennale. Russo ha, sicuramente, dalla sua parte la forza di aver mantenuto con puntualità ogni scadenza economica, di questo gliene rendiamo sicuramente atto. E fondamentalmente al tifoso non interessano le lotte intestine purché non siamo nocive al Fano stesso. La piazza fanese è però esigente. Dal confronto è emersa anche la volontà di sviluppare un ulteriore salto di qualità, oltre a continuare a sostenere la squadra. Il risultato di domenica non è casuale, lo spogliatoio è unito, ed i playoff sono l’obiettivo dichiarato anche dal presidente. Ci si aspetta però – sottolinea Luca Navacchia – a fine stagione una sinergia migliore tra società, Comune e imprenditori finalizzata a riconquistare la Lega Pro. Se gli obiettivi non fossero questi sarebbe fondamentale aprirsi anche a nuove realtà più ambiziose. Il Fano Calcio è storia, siamo anche la terza città delle Marche, e dunque a partire dalle infrastrutture dobbiamo dimostrare di essere all’altezza del ritorno in Lega Pro. Altre visioni non sono accettabili". Gli Ultras Fano si metteranno d’accordo con i Panthers ‘77 per cercare di dare una risposta unica della Curva granata, ma fin da ora esigono che Russo appronti un progetto credibile per puntare alla Serie C. "Come gestisce la società sono affari suoi – conferma Francesco Panaroni consigliere comunale dei 5 Stelle e tifoso granata – l’importante è che progetti un campionato per vincere e allora la Curva sicuramente si riempirà. Finora è in linea coi suoi proclami, ma Fano è una piazza da serie C".

s.c.