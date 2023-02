Russo si tiene il Fano: "Non ci sono trattative"

"Il Fano non si vende e al momento non c’è in piedi nessuna trattativa per la cessione della società di via Toscanini". Il presidente Mario Russo taglia corto riguardo ad un ipotesi di cessione della società granata dopo che sabato scorso, in occasione del match Fano-Vastese, era stato visto in tribuna il proprietario del Cesena Calcio Robert Lewis interessato, stando a quanto si dice tra gli addetti ai lavori e confermato dai dirigenti fanesi, ad acquistare una società calcistica in serie D. Che non dovrebbe essere l’Alma Juventus stando a quanto ha ribadito il presidente Russo il quale precisa di aver ricevuto manifestazioni di interesse concrete verso il Fano. "Non ho ricevuto nessuna offerta per comperare il Fano e non c’è in questo momento nessuna trattativa in piedi. Ho incontrato velocemente il signor Robert Lewis nello scorso mese di settembre perché presentati da un amico e in quell’occasione abbiamo parlato di possibili collaborazioni sull’attività giovanile. Sabato scorso erano allo stadio perché invitati da Orciani e non capisco perché continui a girare questa voce".

Dunque, il presidente dell’Alma Mario Russo non ha oggi in piedi nessuna trattativa e non si parla assolutamente di cedere la società. D’altronde fin dal suo arrivo a Fano lo stesso Russo aveva sollecitato più volte l’intervento di imprenditori locali – il proprietario del Cesena Robert Lewis abita a Pesaro – ma solo in veste di collaboratori senza mai annunciare pubblicamente l’intenzione di vendere la società. Qualche richiesta in passato sembra che sia stata pure avanzata da parte di soggetti esterni a Fano, ma anche in quella occasione l’offerta di cedere la società granata sarebbe stata rifiutata. "In questo momento – ha ribadito il patron dell’Alma – dobbiamo essere tutti concentrati per finire bene questa stagione e non credo che sia positivo destabilizzare l’ambiente con queste voci". Tra le persone che hanno accompagnato sabato scorso il presidente del Cesena Calcio Robert Lewis allo stadio "Mancini" c’era anche l’imprenditore fanese Massimo Baldelli, amico della famiglia Lewis, il quale però tiene a precisare che non è attualmente "dirigente della società granata e non è neppure coinvolto in qualsiasi ipotesi di trattativa per il Fano e men che meno ha interesse a ricoprire in futuro qualche ruolo dirigenziale", preferendo restare "semplicemente un tifoso dell’Alma Juventus". Infine oggi pomeriggio si gioca il recupero della 22a giornata Vastogirardi-Tolentino.

Silvano Clappis