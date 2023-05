Sabato garauno in diretta su Nove I tifosi in trasferta

I quarti di finale fra Carpegna Prosciutto e Armani cominciano sabato prossimo a Milano: si gioca alle ore 18, con diretta in chiaro su Nove e in streaming su Eleven Sports. Garadue, sempre a Milano, è in programma 48 ore dopo, lunedì 15 maggio alle ore 21, ancora in chiaro su DMax (canale 52 del digitale terrestre) e anche in streaming su Eleven Sports. La serie si sposta poi a Pesaro per garatre, in calendario giovedì 18 maggio alle ore 20: questa partita andrà in diretta su Eurosport 1, oltre che in streaming su Eleven Sports. Se ci fosse bisogno di gara4, si giocherebbe ancora alla Vitrifrigo Arena sabato 20 maggio, mentre l’eventuale gara5 sarebbe in casa dell’Armani il 22. Intanto i tifosi pearesi si organizzano per la prima trasferta: il settore K2 organizza pullman per sabato 13 maggio, con ritrovo e partenza alle ore 13 di fronte al palazzo. Prezzo complessivo della trasferta 50 euro. Per info e prenotazioni: pagine social, referenti K2, Mirko (347-6181008, anche whatsapp). Oggi, invece, la società biancorossa renderà note le condizioni per i biglietti di garatre: sicuramente sarà aperto il terzo anello e gli abbonati dovrebbero usufruire di una piccola agevolazione sul prezzo.

e.f.