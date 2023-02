Sakota ha scelto Senglin per cambiare marcia

E’ ancora ultima in classifica Reggio Emilia, ma con il morale rinfrancato dalle tre vittorie ottenute nelle ultime cinque partite che le hanno permesso di non perdere contatto con le altre e mantenere vive le speranze di salvezza. Dopo la larga vittoria contro la Vuelle ottenuta il 30 dicembre, ad inizio anno nuovo ha fatto un passo falso in casa con Sassari, ma poi è andata a sbancare con autorità Trento e battuto Milano nell’euforia generale del PalaBigi prima di cedere di misura, domenica scorsa, sul campo di Brindisi.

Il nuovo acquisto, Jeremy Senglin (foto), ha debuttato con una prestazione convincente contro l’Armani: 14 punti in 23’ (23 da due, 35 da tre, 4 rimbalzi, 1 assist e 1 recupero) poi ha deluso a Brindisi dove ha chiuso a zero punti prendendosi appena tre tiri in 25’ e terminando con valutazione negativa (-1). Qual è dunque il vero volto del nuovo play-guardia scelto da Sakota è probabile che lo scopriremo domenica alla Vitrifrigo Arena. Nel frattempo Anim, guardia della Unahotels, analizza il momento di Reggio e guarda con fiducia alla trasferta in riva all’Adriatico: "Sappiamo di aver perso una grande opportunità e siamo arrabbiati - dice l’americano -, ma vogliamo restare positivi e guardare avanti, a partire dalla sfida di domenica contro Pesaro. Sarà necessario dare grande importanza a ogni possesso, gestire nel modo migliore i momenti in cui la Carpegna Prosciutto alzerà il ritmo e vorrà imporre il proprio gioco, ma soprattutto lottare per quaranta minuti come squadra".

C’era curiosità, tra i tifosi pesaresi, di vedere all’opera Momo Diouf che nelle scorse settimane pareva in procinto di lasciare Reggio - dopo lo scontro in programma il 5 febbraio - per accettare la proposta della Vuelle, ma poi il suo club gli ha mandato un segnale schierandolo in quintetto contro Milano e il suo desiderio di cambiare aria è rientrato. Anche se poi domenica a Brindisi ha giocato soltanto 6 minuti, sembra difficile che la trattativa possa riaprirsi.

e.f.