Salta Buscaglia Napoli a Pancotto

E’ saltata un’altra panchina in serie A. La Gevi Napoli, dopo la pesante sconfitta nel derby campano contro Scafati (-35), ha deciso di sollevare dall’incarico Maurizio Buscaglia. Nel comunicato del club si legge: "La società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità dimostrate nei suoi mesi a Napoli e gli augura le migliori fortune umane e professionali e comunica inoltre di aver affidato, al momento, la guida tecnica della prima squadra a coach Cesare Pancotto". Ingaggiato in estate come senjor assistant di Buscaglia, pare che Pancotto avesse inizialmente declinato l’offerta ma che dopo le insistenze della dirigenza partenopea abbia accettato. E’ il terzo esonero stagionale dopo quello di Rossi a Scafati, dov’è subentrato Caja, e di Menetti a Reggio Emilia, dov’è arrivato Sakota.