Salvi lancia la sua Vadese: "Ora tre finali, siamo pronti"

Nel girone A di Seconda categoria il vantaggio della capolista Peglio sulle più dirette inseguitrici (il Santa Cecilia Urbania e la Vadese) è sceso da 5 a 3 punti e ora il finale del torneo si fa oltremodo interessante. Il Peglio di mister Bernardini nelle ultime sei partite ha ottenuto una sconfitta, un pari, un’altra sconfitta, due vittorie di seguito e la sconfitta di sabato a Macerata Feltria. Il Carpegna da quando ha consegnato la panchina a mister Lazzarini ha incamerato 8 punti in 5 partite.

I numeri. L’attacco che finora ha segnato di più è quello del Peglio (51 reti). Meno gol di tutti li ha subiti la difesa della Vadese (21). Un’altra caratteristica della Vadese è quella di amare poco i pareggi, fin qui sono arrivate infatti 18 vittorie, 6 sconfitte e solo 3 risultati con il segno x. Lo Schieti è il team che ha segnato meno di tutte (22).

Il commento. La Vadese va come un treno, sabato scorso ha collezionato la sesta vittoria consecutiva. "Siamo pronti per questo rush finale di tre gare, che disputeremo come tre finali – commenta il presidente della Vadese Andrea Salvi – iniziando dalla prossima con il Casinina. Gli avversari ci affrontano sempre con duplice sforzo e ciò per noi è un vanto, per questo il nostro primo compito è farci trovare pronti, sperando di recuperare qualche elemento. Intanto domenica siamo lieti di ospitare Paolo Rocchetti, il difensore del Montecerignone che assieme al nostro Francesco Tassi è stato fondamentale nel soccorso immediato di Sansuini nella sfida di qualche settimana fa. Prima del fischio di inizio riceverà i nostri omaggi come già fatto con Tassi, il suo aiuto non sarà mai dimenticato, ed è giusto ricordare questi momenti che vanno oltre lo sport del calcio".

I bomber. 21 gol Roberto Neri (Montecerignone), 14 reti: Omar El Kheir (Piandirose) e Vittorio Lucarini (Atletico Luceoli), 13 reti: Matteo Bozzi (Santa Cecilia) e Simone Smacchia (V.Apecchio), 12 reti: Nicola Scopa (Peglio) e Mirco Politi (Ca Gallo), 11 reti: Andrea Monti (Carpegna) 9 reti: Mirco De Bartoli (Vis Canavaccio), Gianluigi Serafini (Tavoleto) e Omar Sinjari (Tavoleto), 8 reti: Davide Lanci (Tavoleto), 7 reti: Diego Bernardini (Atletico Luceoli), Nicola Bravi (Vadese), Umberto Federici (Casinina) e Giacomo Venturi (Santa Cecilia).

Girone B. Al comando c’è sempre il Senigallia, ad inseguire a due lunghezze l’Usav Pisaurum che nelle ultime due giornate ha segnato il passo. A meno 3 punti dalla capolista c’è il Cuccurano che proprio sabato scorso è andato a vincere sul terreno dell’Usav Pisaurum. A tre giornate dal termine saranno queste tre compagini a giocarsi la vittoria del campionato. Chiude la graduatoria la Torre San Marco, ultima con solo sei punti.

I numeri. L’attacco più prolifico con 62 gol all’attivo è quello del Cuccurano, segue con 57 marcature quello dell’Arzilla. Il Della Rovere ha la difesa più granitica del girone (solo 19 gol subiti). Il Della Rovere è anche la compagine più abbonata ai pareggi (11). Solo 21 le reti all’attivo per il River Urbinelli.

I bomber. 17 gol: Riccardo Serrani (Senigallia Calcio) e Luca Grossi (Tre Castelli), 15 reti: Mirko Cela (Arzilla), 14 reti: Giacomo Campanelli (Della Rovere), 12 reti: Alex Sartini (Pontesasso), 11 reti: Javer Lucas Cabello (Muraglia), 10 reti: Leonardo Fini (Hellas Pesaro), Michael Sabatinelli (Cuccurano), Dylan Andretta (Villa Ceccolini) e Luca Muratori (Real Gimarra), 8 reti: Rachid Lamghari (River Urbinelli), Cristian Ciacci (Csi Delfino) , Alessandro Mancini (Hellas Pesaro), Davide Matteagi (Cuccurano) e Mattia Campanelli (Arzilla).

La squadra della settimana (girone A e B). 1)Rossi (Urbinelli), 2)Innocenti (Macerata Feltria), 3)Lunadei (Muraglia), 4)Matteagi (Cuccurano), 5)Rondini (Santa Cecilia) 6)Santini (Della Rovere), 7)De Lilla (Arzilla), 8)Perugini (Casinina), 9)Sinjari (Ca Gallo), 10)Smacchia (V.Apecchio), 11) Lucarini (A.Luceoli). All. Arcangeli (Vadese). Arbitro Piergiovanni di Pesaro (Atletico Luceoli- Sassocorvaro). Amedeo Pisciolini