San Costanzo merita ma non basta

: Cavalletti, Vitali, Polverari, Damiani (19’ st Guenci), Andreoletti, Passarini, Rossi (40’ st Grilli), Zandri, Ordonselli, Rivelli (14’ st Colombaretti), Benvenuti. AII. Crespi. BARBARA: Minardi, Paradisi (31’ st Nacciariti), Tiriboco, Morsucci (41’ st Disabato), Zigrossi, Gregorini, Sabatini (30’ st Giorgetti), Cardinali, Giuliani (30’ st Moschini), Brunori, Mancini (13’ st Fronzi). All. Spuri.

Arbitro: Lombi di Macerata Rete: 1’ pt Cardinali.

Merita il San Costanzo ma a vincere è il Barbara. Al 1’ calcio d’angolo per il Barbara: Cardinali salta più alto di tutti e deposita la palla in rete. Da questo momento è solo San Costanzo. Alla mezz’ora capolavoro di Ordonselli, una bella girata al volo mette la palla sotto la traversa con Minardi che devia in angolo. Ordonselli si ripete con un gran tiro dal limite e ancora grande parata del portiere. Al 43’ forti proteste dei locali. Un difensore del Barbara ferma la palla con le mani in piena area di rigore, l’arbitro a due passi fa finta di non vedere.

In apertura di ripresa Zandri dal limite, palo pieno. Un minuto dopo grande galoppata sulla fascia di Benvenuti, scambia con Rivelli e da due passi tira sul portiere. Al 15’ il fatto più clamoroso. Mischia in area, Passerini raccoglie una respinta e deposita in fondo alla rete ma inspiegabilmente la bandierina del secondo assistente si alza. Il finale è al cardiopalma. San Costanzo attacca ma non conclude e così rimane a bocca asciutta.