San Cristoforo: coppie spettacolo

Spettacolo alla Bocciofila San Cristoforo di Fano per il Trofeo Lisippo, gara a coppie. Nella categoria A finale con i campioni del mondo in carica Mirko Savoretti-Luca Viscusi (Caccialanza Milano) che però hanno dovuto cedere il passo a Davide Paolucci-Gabriele Marinelli (Castelfidardo) per 12-5. Sul gradino più basso del podio le coppie sconfitte in semifinale: Gaetano Miloro-Gianluca Monaldi (Vigasio Villafranca) e Giuliano Di Nicola-Luca Santucci (Sant’Angelo Montegrillo). Nella gara delle categorie BCD il successo è andato a Danilo Allegrezza-Cristian Filippucci (Rinascita Villa Ceccolini) che in una bellissima ed equilibratissima finale hanno avuto la meglio sui giovani Tommaso Biagioli-Matteo Martini (Ancona 2000). I due anconetani, ancora juniores, si sono arresi per 12-11. Terzo posto per Daniele Faccondini-Silverio Ruggeri (Rinascita Villa Ceccolini), quarti Gastone Biagiotti-Bruno Ambrogiani (Oikos Fossombrone).

l.d.