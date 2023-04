San Cristofoto esulta, Campanelli e Incerti di nuovo convocati in Nazionale

Non c’è due senza tre. Dopo Riccardo Campanelli ed Alex Incerti nel 2022, la bocciofila San Cristoforo di Fano esulta per una nuova convocazione in nazionale, quella di Riccardo Giacomoni, chiamato dai Ct Rodolfo Rosi ed Elisa Luccarini a vestire la maglia azzurra.

Così come per i suoi compagni di squadra, la chiamata non è per un impegno ufficiale bensì per uno stage, in programma a Calcinelli di Colli al Metauro il 22-23 aprile in previsione dei campionati europei juniores di settembre, ma per il 16enne Giacomoni, al suo primo anno tra gli Under18, è sicuramente già motivo d’orgoglio essere tra i "magnifici 14" così come lo è per tutta la società che tanto si sta prodigando negli ultimi anni per il settore giovanile e non solo, districandosi tra mille competizioni.

E, a proposito di competizioni, sabato 15 aprile torna il campionato di serie B (terza serie nazionale) con la formazione fanese San Cristoforo Sportland impegnata nel più classico dei testacoda. A Fano, infatti, arriva il fanalino di coda San Benedetto per una sfida da non sottovalutare che potrebbe consegnare a Iacucci e compagni il simbolico titolo di campione d’inverno.

La squadra del Ct Adriano Frattini, infatti, guida il girone 2 centro-nord con 11 punti, solo 1 in più di Roseto e Serra de Conti, motivo per cui la sfida di sabato si preannuncia fondamentale, sia per mantenere la vetta sia per affrontare il girone di ritorno con il giusto piglio, girone di ritorno che si aprirà sabato 22 aprile in casa dello stesso Serra de Conti che alla prima assoluta della stagione fu corsaro sulle corsie fanesi.

