San Donà è pronto

Aspettando i play out di serie C che scatteranno sabato, il San Donato Tavarnelle del presidente Andrea Bacci continua ad allenarsi in famiglia per presentarsi nella migliore condizione al primo match casalingo di andata con l’Alessandria. Con la penalizzazione inflitta all’Imolese per il mancato versamento dei contributi, la squadra romagnola è stata retrocessa direttamente in serie D senza nemmeno potersi concedere lo spareggio salvezza come nei giorni scorsi aveva chiesto la società dichiarando che avrebbe fatto ricorso al Tar chiedendo la sospensione dei play out. A seguito di questa retrocessione, la Vis Pesaro ha festeggiato direttamente la salvezza e tirato un sospiro di sollievo. Pertanto, nel girone "B" si gioca un solo match play out, quello in programma al "Brilli Peri", ore 17,30 fra San Donato Tavarnelle e Alessandria che, in 180 minuti, si giocheranno il calcio professionistico. Nel primo round fra i gialloblù del tecnico Buzzegoli non ci sarà Bovolon che è stato squalificato e per lo stesso motivo dall’altra sponda mancherà l’attaccante senegalese Sylla. Intanto, gli sportivi del San Donato si stanno organizzando per recarsi in massa a Montevarchi per dare un forte sostegno alla propria squadra. Da ieri è caccia aperta ai biglietti che sono stati messi in vendita tramite i canali autorizzati.

Qui Pesaro. Vis in campo nonostante sappia pressoché con certezza che non giocherà più. Mister Banchieri ha voluto comunque tenere la squadra sotto pressione per farsi trovare pronti fino all’ufficialità della chiusura del campionato, che arriverà dopo il 15, in cui è attesa un’altra sentenza. Il lavoro proseguirà al "Benelli" e al "Supplementare", mentre dal Comune è arrivata l’approvazione per il progetto esecutivo del centro sportivo di Villa Fastiggi