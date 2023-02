San Donato ha cambiato marcia: media playoff anche con le big

In un girone dove il fattore campo ha scarso peso, c’è una società per la quale l’incidenza è pressoché nulla. La matricola San Donato Tavarnelle, costretta a giocare al Brilli Peri di Montevarchi in attesa di adeguare il proprio impianto, ha ottenuto fin qui solo una vittoria in casa: guarda caso nel derby col Montevarchi. Anche per questo il presidente Andrea Bacci, a fronte di una media presenze di 200 unità, ha invitato i propri tifosi a rinunciare al divano per sostenere la squadra. Sbaglierebbe però la Vis a sottovalutare l’avversario. E ancor di più ad illudersi di rivedere quello dimesso dell’andata (1-0 firmato Fedato). Se con Lamberto Magrini i toscani avevano stentato assai (8 punti in 13 gare), con l’avvento di Buzzegoli (vice di Magrini) prima e di Ghizzani poi (ora i due operano in tandem), il San Donato ha cambiato passo, viaggiando oltre la media salvezza: 16 punti in 12 gare. Il pari di Lucca dell’ultimo turno (0-0) racconta di una squadra viva, capace di costruire una mezza dozzina di palle gol. Sbilanciata, certo (il giovanissimo portiere Biagini, classe 2003, ci ha messo più di una pezza) ma propositiva. Squadra qualitativa, verticale, e lo dimostrano i 18 gol segnati su azione (5 di testa) a fronte dei 24 totali. D’altra parte il meglio risiede nel reparto avanzato, con il trequartista Russo (7 centri finora) alle spalle delle punte Marzierli (4) e Galligani (2), mentre gli omologhi Ubaldi (oggi al rientro dalla squalifica) e Noccioli hanno firmato rispettivamente 4 e 1 rete. Il tutto sostenuto da un centrocampo veloce di pensiero e di gambe, dove all’under Rossi (uno dei due acquisti di gennaio) si affiancano gli esperti Bovolon e Regoli, in alternativa Siniega e Bianchi. Il Tavernelle degli ultimi turni è lontano parente di quello d’andata (sei undicesimi cambiati). Prima di Lucca, la squadra di Ghizzani ha dato filo da torcere alla capolista Reggiana, ha rischiato di vincere a Recanati, è passata in carrozza a Carrara, Rimini e Fiorenzuola; nel mezzo la sconfitta interna con la Torres.