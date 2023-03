Santa Cecilia incalza il Peglio Apecchio fa l’esame alla capolista

Nel girone A di Seconda categoria in vetta c’è sempre il Peglio, ma gli 8 punti di vantaggio di quattro settimana fa sul Santa Cecilia sono scesi a 2. Un momento di difficoltà per il team di Bernardini (una sconfitta, un pari e un’altra sconfitta negli ultimi tre match) che domani andrà in trasferta sul difficile campo dell’Apecchio. Dopo il Santa Cecilia, al terzo posto (a meno 5) c’è una ‘pimpante’ Vadese che è stata in grado domenica scorsa di battere l’Isola di Fano assetata di punti. In quarta piazza (a meno 14) c’è sempre il Cà Gallo, al quinto posto (valido per i playoff) l’Atletico Luceoli, segue al sesto posto l’Avis Sassocorvaro. Scendendo in basso è in sofferenza di punti (ultimo) lo Schieti. Il neo trainer del Carpegna Stefano Lazzarini dopo aver debuttato con un pareggio nel derby con il M.Cerignone sabato ha ‘dilagato’ (5 a 0) contro lo Schieti. I numeri. L’attacco che finora ha segnato di più è quello del Peglio (47 reti). Meno gol di tutti gli ha subiti la difesa del Santa Cecilia (19). L’Avis Sassocorvaro e lo Schieti hanno segnato meno di tutte (22). Una caratteristica della Vadese è quella di amare poco i pareggi,...