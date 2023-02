Santarelli strepitoso

Mille runner giunti da tutto il mondo nel circuito di Santa Monica di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, hanno preso parte alla prima edizione della "Misano Marathon", organizzata dal Club Supermarathon Italia, e che ha visto anche una nutrita partecipazione di maratoneti pesaresi. Nella distanza sui 21.097 chilometri ottimo secondo posto assoluto per la pesarese Barbara Cimmarusti, tesserata per la società Grottini Team Recanati, con il crono finale di un’ora 33’45’’. Sono andati invece a bersaglio nelle varie categorie: Stefania Oliva del Gruppo Podistico Lucrezia, tra le SF65, con il tempo di 2.34’24’’, Enrico Delvecchio del Gruppo Podistico "Fano Corre", 12° assoluto e primo tra gli SM45, in 1.19’39’’, e il pesarese Daniele Sperindei, portacolori dell’Atletica Avis Castel San Pietro, 13° assoluto e oro tra gli SM55, in 1.20’20’’. Mentre Diletta Iacucci del team Marotta Mondolfo Run è giunta 11ª assoluta e seconda tra le SF35, in 1.41’01’’. Sui 58 chilometri, distanza organizzata appositamente per ricordare Simoncelli, visto che era il suo numero di gara, straordinaria prova di Mattia Santarelli, dell’Associazione "Cinghiali Randagi", che ha chiuso quarto assoluto e primo tra gli SM40, in 4 ore 09’27’’, davanti al romano Giorgio Calcaterra, tre volte Campione del Mondo di 100 chilometri.

Leonardo Oliva