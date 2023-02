Santi: "Urbino perde a testa alta" Mariotti: "Un Gallo commovente"

La capolista Atletico Ascoli allunga il passo: più 5 sull’Atletico Azzurra Colli fermata sul pari dal Fossombrone che continua a dividere assieme al Mantefano la terza piazza (a meno 6). Atletico Gallo e Urbino a secco. Il pareggio del Fossombrone con l’Atletico Azzurra Colli è commentato dal diesse dei metaurensi Marco Meschini: "Partita giocata molto bene contro un’ottima squadra, purtroppo ci è mancata la zampata per poter portare a casa i 3 punti". L’allenatore Michele Fucili aggiunge: "Abbiamo provato a vincere la partita fino all’ultimo minuto creando tante occasioni soprattutto nel primo tempo compresa la traversa colpita, l’episodio dubbio in area di rigore su Camilloni e l’occasionissima di Battisti. Abbiamo concesso un contropiede nel secondo tempo che poteva costarci caro. Sono contento, quando giochi una grande partita e fai di tutto per vincere non devi avere nessun rammarico".

Da Urbino il commento sulla sconfitta a Jesi è del dg Ivan Santi: "Abbiamo disputato una partita di altissimo livello. Non tutti si presentano a Jesi comandando il gioco dall’inizio alla fine, creando almeno 4 nitide palle gol, giocando almeno 80 minuti nella metà campo Jesina. Un’unica distrazione con palla persa in mezzo al campo ci è costata prima la ripartenza Jesina e poi il gol vittoria di Giovannini. Encomiabile la prova di squadra, non meritavamo questa sconfitta e ora dobbiamo affrontare i prossimi due match con Porto Sant’Elpidio e Marina come fossero due finali. Da menzionare le prove di tutta la linea difensiva e di Morani che in mezzo al campo è stato assoluto protagonista". Francesco Amati, diesse dell’Urbino: "Commentare certe partite rimane anche difficile, quando per quasi tutta la gara tieni la squadra avversaria nella propria metà campo. Siamo stati bravi a creare, meno a finalizzare".

La sconfitta dell’Atletico Gallo contro la Sangiustese è commentata dal diesse del Gallo Ettore Mariotti: "Gara dai due volti, abbiamo subìto un gol dopo 10 minuti poi ci siamo ritrovati sotto per 2 a 0 e con un uomo in meno per una decisione molto dubbia dell’arbitro. La squadra da quel momento ha reagito ed è stata quasi commovente: ha pareggiato ed è stata beffata al 92’ per un gol evitabilissimo. A Montefano avremo 4 squalificati, oltre all’espulsione infatti sconteremo anche tre diffide per le ammonizioni rimediate. Ai ragazzi però ho poco da rimproverare"

am.pi.